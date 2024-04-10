Ateşkes için gözler Hamas’ta

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Kahire’de devam eden Gazze’de ateşkes ve rehine takası görüşmelerinde İsrail’in şartlarının Hamas’a iletildiği ve grubun yanıtının beklendiği bildirildi.

BEYAZ SARAY: TEKLİF SUNULDU

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, basın mensuplarına gündemi değerlendirirken bir rehine ve ateşkes anlaşmasının Hamas’a sunulduğunu belirterek “Hafta sonu ciddi bir görüşme ve müzakere turu yapıldı. Sayın CIA Direktörü William Burns de katıldı ve bu görüşmelerde bizi temsil etti. Hafta sonunda Hamas’a bir teklif sunuldu. Artık bunu başarmak Hamas’a kalmış halde.”

HAMAS’TAN AÇIKLAMA: DEĞERLENDİRİYORUZ

Hamas’ın Telegram grubundan yaptığı açıklamada İsrail’in pozisyonunda gerçek bir değişiklik gözlenmediği belirtilirken, buna rağmen Hamas yönetiminin masadaki taslağı değerlendireceği bildirildi. Filistinli kaynakların basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalara göre teklif altı haftalık bir ateşkes öngörüyor. Bu süre içinde İsrailli kadın ve çocuk rehinelerin salıverilmesine karşılık İsrail’de tutuklu 900 Filistinli mahkûmun serbest bırakılması planlanıyor. Günde 400 ila 500 yardım tırının Gazze’ye girişine izin verilmesi ve yerinden edilen sivillerin Gazze’nin kuzeyine dönmesi de taslakta yer alıyor. Ancak İsrail’in kuzeye dönüşlerde uluslararası yardım kuruluşlarının oluşturacağı kamplara yerleşilmesi ve bazı yaş kotaları gibi şartlar öne sürdüğü belirtiliyor.

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‘NEDEN GÖRÜŞÜYORUZ’

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dünya kamuoyunun uyarılarına rağmen önceki günkü açıklamasında, ‘Refah’a saldırı gerçekleşecek. Tarihi de belli’ açıklaması Hamas’ın tepkisini çekti. Hamas sözcülerinden Sami ebu Zahri, “Bu sözler müzakereleri sürdürmenin amacıyla ilgili soru işaretleri yaratıyor” diye konuştu. Hamas sözcüsü, müzakerelerin başarısının saldırıların sonlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

İSRAİL’DEN 40 BİN ÇADIR SİPARİŞİ

İsrail yönetiminin Gazze’nin güneyinde yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik operasyonu öncesi sivilleri tahliye etmek için 40 bin çadır satın alacağı bildirildi. İsrail medyasında yer alan haberlerde, sivillerin çadırlara tahliyesinin operasyona hazırlıkların parçası olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas’ın bitirilmesi için Refah’a operasyonun gerekli olduğunu vurgulayarak, “Dünyadaki hiçbir güç bizi alıkoyamaz” ifadelerini kullandı.