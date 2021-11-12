Antarktika'daki bir penguen yanlışlıkla 3 bin kilometre seyahat ederek Yeni Zelanda'ya gitti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TOGGdan heyecanlandıran açıklama Çalışmalar başladıTOGG'dan heyecanlandıran açıklama! 'Çalışmalar başladı'#TOGG
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itiraf!#Bill Gates
Konya ve çevresi için deprem sürpriz mi 5.1lik sarsıntıdan daha büyüğü olabilir miKonya ve çevresi için deprem sürpriz mi? 5.1'lik sarsıntıdan daha büyüğü olabilir mi?#Deprem
Hazine ve Maliye Bakanı Elvandan döviz kuru açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan döviz kuru açıklaması!#Bakan Elvan
Samurayda hediye kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hediye kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Kritik veri açıklandı Üretimde önemli artışKritik veri açıklandı! Üretimde önemli artış#Sanayi Üretimi
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Krizin yeni adı: F35... Çinden flaş hamleKrizin yeni adı: F35... Çin'den flaş hamle!#Çin
Profesöre taciz soruşturmasında yeni karar Mahkemeden iptal geldi... 'Profesöre taciz' soruşturmasında yeni karar! Mahkemeden iptal geldi...#Taciz
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Mesut Özil ve Farioli iddiası Herkes bunu merak ediyordu... Ben söylemiştim...Mesut Özil ve Farioli iddiası! Herkes bunu merak ediyordu... "Ben söylemiştim..."#Süleyman Hurma
Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğrafDördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf#Paris Hilton
Milli Takımda şok ayrılık 24 saat sürdü... Kuntzun o sözlerini duyar duymaz...Milli Takım'da şok ayrılık! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#Tuğberk Tanrıvermiş
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
HABERLERDünya Haberleri

Antarktika'daki bir penguen yanlışlıkla 3 bin kilometre seyahat ederek Yeni Zelanda'ya gitti

#Penguen#Antartika#Yeni Zelanda
Antarktikadaki bir penguen yanlışlıkla 3 bin kilometre seyahat ederek Yeni Zelandaya gitti

Antarktika'da yaşayan bir Adelie pengueni yanlışlıkla doğal yaşam alanından 3 bin kilometre uzaklaşarak Yeni Zelanda kıyılarına seyahat etti.

Haberin Devamı

Yeni Zelandalılar, sahil kenarında buldukları penguene Pingu ismini verdiler.

Pingu'yu bulan Harry Singh isimli bölge sakini, ilk gördüğünde pengueni "yumuşak bir oyuncak" sandığını söyledi.

BBC'ye konuşan Singh, "Penguen aniden kafasını hareket ettirince, gerçek olduğunu anladım" dedi.

Ancak Adelie penguenlerinin Yeni Zelanda kıyılarına ilk kez gelişi değil. Daha önce iki kez daha benzer vakalar yaşanmıştı.

Singh'in Facebook hesabında yayımladığı görüntülerde, penguenin kayıp ve yalnız olduğu görülüyor.

Singh, "Bir saat boyunca hareket etmedi ve oldukça bitkin görünüyordu" dedi.

Pingu'nun suya girmediğini gören ve kıyıdaki diğer hayvanlar tarafından hedef olabileceğini düşünen Singh, penguenin kurtarılması için yetkilileri aradığını söyledi ve "Bir köpeğin veya kedinin midesine girmesini istemedik" dedi.

Ardından da yaklaşık 10 yıldır Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda penguenleri rehabilite eden Thomas Stracke'ye ulaştı.

Haberin Devamı

Penguenin yalnızca Antarktika yarımadasında yaşayan Adelie türü bir penguen olduğunu görünce şaşkınlık yaşayan Stracke, bir veterinerle birlikte aynı akşam pengueni kurtardı.

Tedavi altına alınan penguenin yorgun ve susuz kaldığı fark edildi. Sıvı takviyesi verilen ve beslenen Pingu, Banks Yarımadası'nda köpeklerin olmadığı bir yerde plaja bırakılacak.

1962 ve 1993'te birer Adelie pengueni de Yeni Zelanda kıyılarında görülmüştü.

Uzmanlar, Yeni Zelanda'da Adélie penguenlerin görülmesinin nadir olduğunu ancak gelecekte daha fazlasının ortaya çıkması durumunda endişe verici bir durum olabileceğini söylüyor.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Otago Üniversitesi'nde zooloji profesörü Philip Seddon, "Daha fazla çalışma bize penguenlerin nereye gittiğini, ne yaptıklarını, nüfus eğilimlerinin nasıl olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bize deniz ekosisteminin sağlığı hakkında genel olarak bir şeyler anlatacaktır" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Penguen#Antartika#Yeni Zelanda

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil