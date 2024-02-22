Ankara-Atina hattında protesto notaları

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Yunanistan, Ege’de antlaşmalara aykırı silahlandırdığı adaları da dahil eden askeri tatbikatlar için denizcilere yönelik Navtex, havacılara yönelik de Notam duyurusu yayınladı. Türkiye de adaların gayri askeri statüde olduğunu belirterek kendi Navtex ve Notam duyurularını yaptı. Ardından iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında karşılıklı proteto notaları verildi.

ATİNA’DA GÜRÜLTÜ KOPTU

Kaynaklar daha önce defalarca böyle karşılıklı Navtex ve Notam duyuruları yapıldığını belirtirken Türkiye’nin karşılık vermesi Atina’da büyük gürültü koparttı. Yunan Dışişlerine yakın kaynaklar, Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) ve AB Sınır Koruma Ajansı’na (FRONTEX) Türkiye’yi şikayet mektupları gönderildiğini öne sürdüler. Savunma Bakanı Nikos Dendias ise parlamento savunma ve dışişleri komisyonunda yaptığı konuşmada “Endişeliyim hem de çok endişeliyim. Yanıbaşımda, uluslararası hukuka aykırı iddialarda bulunan 100 milyon var” dedi. TCG Anadolu’nun ardından 2’nci milli uçak gemisi için tasarım faaliyetlerine başlanmasını kastederek “Bu gemi, İstanbul Boğazı’nda tören geçişi için mi inşa edilecek” ifadesini kullanan Dendias, “Türkiye ses tonunu alçalttı. Büyük ölçüde de ihlaller gerçekleştirmiyor. Ancak, temel görüşlerinde değişen bir şey yok” diye konuştu.