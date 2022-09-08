Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Amerikalıların Avrupa rüyası

Güncelleme Tarihi:

#Konut#ABD#Avrupa
Amerikalıların Avrupa rüyası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:00

Doların Euro karşısında değerlenmesiyle kur avantajı yaşayan Amerikalılar, konut alımı için Avrupa’ya akın etmeye başladı. Amerikalıların en çok tercih ettiği yerlerin başında Londra, Paris ve İtalya’nın Toskana bölgesi geliyor.

Haberin Devamı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), doların Euro ve Sterlin karşısında değer kazanmasıyla Amerikalıların, Avrupa’dan ev satın almaya başladığını yazdı. Birleşik Krallık merkezli uluslararası gayrimenkul araştırma şirketi Knight Frank, Amerikalıların en çok rağbet gösterdiği Avrupa şehirlerini paylaştı. Bunlar arasında İngiltere’nin başkenti Londra, Fransa’nın başkenti Paris, İtalya’nın Toskana ve Como Gölü bölgesiyle, Portekiz’in başkenti Lizbon yer alıyor.

WSJ’ye konuşan Knight Frank’in direktörü Kate Everett-Allen, Amerikalıların hem kur değişimi hem de ülkelerindeki fiyat artışlarından ötürü Avrupa şehirlerine ilgi duymaya başladığını belirtti.

Amerikalıların Avrupa rüyası

LONDRA

Haberin Devamı

ABD’DE KONUT FİYATLARI FIRLADI

Şirketin verilerine göre 2021’in ilk çeyreğiyle 2022’nin ilk çeyreği arasındaki dönemde Londra ve Paris’te ev fiyatlarında yüzde 5 artış yaşanırken, Toskana bölgesinin başkenti Floransa’da yüzde 1.6 düşüş görüldü. Öte yandan ABD’deki ev fiyatları, Avrupa’ya kıyasla fırlamış durumda. Örneğin Miami ve San Diego’da ev fiyatlarında en az yüzde 29 artış gözlemlendi.

Amerikalıların Avrupa rüyası

İTALYA COMO GÖLÜ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konut#ABD#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom