Amerikalıların Avrupa rüyası

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), doların Euro ve Sterlin karşısında değer kazanmasıyla Amerikalıların, Avrupa’dan ev satın almaya başladığını yazdı. Birleşik Krallık merkezli uluslararası gayrimenkul araştırma şirketi Knight Frank, Amerikalıların en çok rağbet gösterdiği Avrupa şehirlerini paylaştı. Bunlar arasında İngiltere’nin başkenti Londra, Fransa’nın başkenti Paris, İtalya’nın Toskana ve Como Gölü bölgesiyle, Portekiz’in başkenti Lizbon yer alıyor.

WSJ’ye konuşan Knight Frank’in direktörü Kate Everett-Allen, Amerikalıların hem kur değişimi hem de ülkelerindeki fiyat artışlarından ötürü Avrupa şehirlerine ilgi duymaya başladığını belirtti.

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LONDRA

ABD’DE KONUT FİYATLARI FIRLADI

Şirketin verilerine göre 2021’in ilk çeyreğiyle 2022’nin ilk çeyreği arasındaki dönemde Londra ve Paris’te ev fiyatlarında yüzde 5 artış yaşanırken, Toskana bölgesinin başkenti Floransa’da yüzde 1.6 düşüş görüldü. Öte yandan ABD’deki ev fiyatları, Avrupa’ya kıyasla fırlamış durumda. Örneğin Miami ve San Diego’da ev fiyatlarında en az yüzde 29 artış gözlemlendi.

İTALYA COMO GÖLÜ