Amerikalı bakan bu akşam Ankara’da: Blinken’a dört mesaj

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İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken bu akşam Türkiye’ye geliyor. Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yarın yapılacağı belirtilen görüşmede Türkiye’nin gündeminde 4 önemli başlık var. Bunlar acil ateşkes ilan edilmesi, çatışmanın bölgeye yayılmaması, garantörlük formülü ve insani yardımlar olarak sıralanıyor. Türkiye ve bazı bölge ülkeleri ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterirken, ABD ve Batı ülkeleri İsrail’i desteklemeye devam ediyor.

ACİL ATEŞKES SAĞLANSIN

Görüşmede Türkiye’nin dört önemli mesajı olacak. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başladığı günden bu yana hem bölge ülkeleriyle hem de Avrupa ve ABD ile bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye öncelikle bölgede acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İsrail’in sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması Türkiye’nin atılmasını istediği ilk adım.

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BÖLGEYE YAYILMASIN

Bununla birlikte her geçen gün daha çok can kaybına mal olan şiddetin bölge ülkelerine yayılması da Türkiye’nin gerilimin başladığı ilk günden bu yana dile getirdiği önemli bir endişe.Bir diğer konu ise Türkiye’nin İsrail Filistin arasında kalıcı barış için gündeme getirdiği “garantörlük formülü”. Türkiye kalıcı ve uzun vadeli barış sağlanması için garantör ülkelerin devreye girmesi ile bir barış anlaşması imzalanmasını öneriyor. Ankara’nın önerisi ilk olarak bir uluslararası konferansın toplanması.

İNSANİ YARDIMLARA İZİN

Türkiye, Gazze’ye gerektiği kadar insani yardım sağlanmaması konusunda rahatsız ve tüm imkanları seferber etmeye hazır. Ancak İsrail yardımların Hamas’ın eline geçtiği gerekçesiyle engelleyici bir tutum izliyor. Türkiye, elektriği, suyu ve iletişim kanalları kesilen Gazze’ye bir an önce ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardım ulaştırılmasını istiyor. 7 Ekim’de krizin patlak vermesinden sonra ikinci kez bölgeye gelen Blinken, cuma günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştükten sonra dün bazı Arap ülke bakanlarıyla Amman’da buluştu.

ABD ZİYARETİ BÖYLE AÇIKLADI

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ABD Dışişleri Bakanlığı ‘ndan yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın insani meseleleri öne plana çıkaracağı görülüyor. Blinken’ın Ankara’da, “İsrail ve Gazze’deki sivillerin hayatlarını korumanın önemini ve Gazze’deki sivillere insani yardımın artan şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırma konusundaki ortak kararlılığı” vurgulayacağı belirtildi. Açıklamada “Gazze’de temel hizmetlerin yeniden başlatılmasının ve Filistinlilerin Gazze’den zorla yerlerinden edilmemelerinin öneminin altının çizileceği” kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:“Blinken şiddeti azaltmaya, söylemi sakinleştirmeye, gerilimleri azaltmaya yönelik acil mekanizmaları da görüşecek ve ABD’nin, bir Filistin devletinin kurulmasını da içerecek şekilde Ortadoğu’da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için gerekli koşulları oluşturmak üzere ortaklarıyla birlikte çalışma taahhüdünü yeniden teyit edecek.”