Amerika güzeline ordudan tebrik: Savaş pilotu kraliçe

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ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen “Miss Amerika 2024” güzellik yarışmasında birincilik tacını Colorado eyaletini temsil eden ve Hava Kuvvetleri’nde muvazzaf teğmenlik yapan Madison Marsh taktı. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi’nde kamu politikası eğitimi gören ve pilotluk lisansını 16 yaşındayken alan Marsh, bu unvanı kazanan görevdeki ilk hava kuvvetleri subayı oldu.

GEÇEN SENE MEZUN OLDU

Marsh, finale kalan son 5 yarışmacıya sorulan “Miss Amerika olarak hedefleriniz neler” sorusuna da “askeri kimliğinin öğrenmeye ve liderlik etmeye olan bağlılığının bir örneği olduğu” cevabını verdi. 2023’te ABD Hava Kuvvetleri Akademisi’nden mezun olan Marsh, hava kuvvetlerinde görevine başladıktan sonra yarışmada şansını denemeye karar verdiğini söyledi. Marsh, “en sevdiği iki tarafını bir araya getirerek diğer kadınlara kendilerini sınırlamamaları konusunda ilham vermek istediğini” de sözlerine ekledi.