Alman aşırı sağcı milletvekili Türk başkana sopa gösterdi

ALMANYA için Alternatif (AfD) partisi, Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu’nu üzerinde bir sopa bulunan afişle hedef gösterdi. AfD üyesi aşırı sağcı milletvekili Martin Hohmann, üzerinde ‘Gökay Sofuğlu, Türk Toplumu’nun Başkanı’ ifadelerinin yer aldığı afişte ‘Irkçılık sopasını yere bırak’ ifadelerini kullandı. Afişi sosyal medyada paylaşan Hohmann’ın gönderisinin altına yorum yapan aşırı sağcılar ‘Sofuoğlu, ülkeden defol, Almanya’da yeriniz yok’ gibi nefret ifadeleri ve küfürler kullandı. Hürriyet’e konuşan Sofuoğlu, “Bu afişle hedef gösteriliyorum. AfD, (Almanya Başbakanı) Merkel için idam sehpası oluşturan bir parti. Bunun sonucunda bana karşı şiddet olayları olması muhtemel bir durum” ifadesini kullandı. Almanya, göçmen karşıtı AfD’nin destekçilerinin bir kısmının şiddete meyilli olması, ülkede son dönemde göçmen haklarını savunan üst düzey görevlilere yönelik şiddet olaylarının sıklaşması Sofuoğlu’na yönelik afişi tartışmalı hale getiriyor.

EYLEME DÖNÜŞÜYOR

Sofuoğlu, Hohmann’ın kendisini ismiyle hedef göstermesinin gerekçesinin doğu Almanya’daki eyalet seçimleri öncesinde aşırı sağcı AfD’ye Alman siyasetinde yer verilmemesi gerektiğine yönelik sözleri olduğunu ifade etti. Geçmişte de AfD’li politikacılar tarafından hedef gösterildiğini belirten Sofuoğlu, “Şu anda Almanya’daki en büyük tehlike, söylemlerin eyleme dönüşüyor olması. Eskiden söylenmeyen tehlikeli ifadeler artık kullanılabiliyor. Aşırı sağcıların Kassel Valisi’ni öldürmesi, sinagog saldırıları artık aşırı sağcı söylemin eyleme dönüştüğünü kanıtlıyor” ifadesini kullandı.