Alevli pasta olay oldu

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden paylaşımında, “Bugün 81 oldum ve yeni bir sosyal medya platformum var. İyi dilekler için teşekkürler millet! Ve doğum günü mumu fabrikasında çalışan işçiler, umarım sendikanız size fazla mesai almayı sağlıyordur” mesajını düştü. İlerleyen yaşına rağmen 2024 yılında yeniden aday olmaya hazırlandığı için eleştiri konusu olan Biden’ın pastası da tepkilere yol açtı. Radyo sunucusu Dana Loesch, “Önündeki tabakta cehennem portalı var” diye yazdı. Başka bir kullanıcı ise “Masayı niye öyle tutuyor. Pasta bana Amerika ekonomisinin durumunu hatırlattı” yorumunda bulundu.

TAYLOR SWIFT İLE BRITNEY’İ KARIŞTIRDI

Biden, Beyaz Saray’da her yıl düzenlenen Şükran Günü geleneği olan “hindi affetme töreni”nde ise gaflarına bir yenisini ekledi. Biden, dünyaca ünlü pop yıldızları Taylor Swift ve Britney Spears’ı karıştırdı. Biden, konser turnesi kapsamında Brezilya’da bulunan Taylor Swift’ten “Britney” diye bahsetti. ABD Başkanı “Bugün benim doğum günüm. Az önce Oval Ofis’te doğum günü şarkısı söylediler. Bilmenizi isterim, 60’ına girmek zor” diyerek yaşıyla ilgili de şaka yaptı. Biden’ın Cumhuriyet Parti’den Donald Trump’ın aday olması halinde koltuğunu kaybedeceği yorumları yapılırken Demokrat Parti’nin ağır topları Joe Biden’ı desteklemeyi sürdürüyor.