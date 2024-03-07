Alec Baldwin katil olmuştu... Halyna Hutchins'in ölümünden yaklaşık 3 yıl sonra mahkeme kararını verdi

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Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın yankıları sürüyor.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i ölümü ile gündemden düşmeyen trajedi için mahkeme kararını verdi.

Setteki ateşli silahların güvenliğinden sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed mahkeme tarafından suçlu bulundu.

New Yor Post'ta yer alan habere göre, jüri Reed'i kasıtsız adam öldürmekten suçlu buldu.

Jüri, üç saat süren müzakerenin ardından 26 yaşındaki Gutierrez-Reed'i, setteki canlı yayınlardan kendisinin sorumlu olduğunu tespit ederek mahkum etti.

Duruşma sırasında Savcı, zırh Reed'i canlı mermileri tespit edebilecek silah güvenliği protokollerini defalarca ihlal ettiğini söyledi.

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Savcı 'Hannah Gutierrez ateşli silah güvenliğini sağlamada başarısız oldu, bu da ölümcül bir kazayı kasıtlı ve öngörülebilir hale getirdi' dedi.

ABD basını Hutchins'in ailesi alınan karardan memnun olduğunu Reed'in 18 ay cezaevinde kalacağı duyurdu.

Reed'in avukatı ise karar itiraz edeceklerini açıkladı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda, oyuncu Baldwin’in elindeki silahtan çıkan gerçek mermi ile göğsünden vurulan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve tetiği çekmediğini söylemişti.

Baldwin ayrıca Hutchins'in ölümünde kusurlu olmadığını çünkü silahın gerçek mermi içerdiğini bilmediğini ve sette gerçek mermi olmaması gerektiğini savunmuştu.

Ancak New Mexico'daki savcılar Ekim ayında, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) testleri sırasında parçalanan silahı yeniden birleştirmek için adli uzmanları görevlendirdikten sonra yeni bulguların gün ışığına çıktığını söylemişti.

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Kararın ardından isim vermeden Baldwin'i hedef alan aile 'Halyna'nın ölümünden sorumlu olan herkesin cezalandırılmasını dört gözle bekliyoruz' dedi.

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