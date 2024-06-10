Ada tatilinde sır ölüm

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Eşi ile birlikte tatil yaptığı Datça’nın karşısındaki Yunanistan’ın Sömbeki (Simi) adasında, 5 Haziran’dan beri kayıplara karışan ünlü İngiliz doktor, gazeteci ve televizyon programcısı Dr. Michael Mosley’in (67) cesedi, dün Agia Marina sahilinden 10 metre mesafedeki kayalıkta bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI BULDU

Mosley’in cesedini, teknelerle ada sahillerini tarayan Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas ve beraberindeki gazeteciler buldu. Sağlıklı yaşam uzmanı olan haftada iki gün az kalori almak ve diğer 5 günü sağlıklı beslenme ve spor olarak özetleten ‘5:2’ diyetiyle de tanınan Mosley’in ölüm nedeninin belirlenmesi için bir adli tıp uzmanı dün öğle saatlerinde Sönbeki’ye gitti.

Mosley son olarak 5 Haziran Çarşamba günü adanın Aya Nikola sahilinden yürüyüşe çıkmıştı. Oteline dönmemesi üzerine de, eşi polise başvurmuşu. İngiltere’de “Bana güvenin. Ben doktorum” ve “İngiltere’yi kim şişmanlattı” gibi televizyon programları ile tanınan Mosley’e 2012’de tesadüfen Tip 2 diyabet teşhisi konmuştu.