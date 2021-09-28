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ABD'yi karıştıracak iddia! Assange için suikast planı yapılmış

#Julian Assange #Cıa#Wikileaks
ABDyi karıştıracak iddia Assange için suikast planı yapılmış

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), 2017'de Londra'da Ekvador Büyükelçiliğine sığınan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı kaçırma veya suikast düzenleme planlarını Beyaz Saray'a sunduğu öne sürüldü.

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AA-Yahoo News'in 30'dan fazla eski ABD yetkilisiyle yaptığı röportajlar üzerine derlediği haberinde, WikiLeaks'in "Vault 7" sızıntısı olarak bilinen, CIA'nın bilgisayar korsanlığı ve gizli takip tekniklerini detaylandıran binlerce belgeyi 2017'de yayımlamasının CIA'yı kızdırdığı iddia edildi.

Daha sonra dışişleri bakanı olan dönemin CIA Başkanı Mike Pompeo'nun sızıntıdan sonra Assange'dan intikam almaya kararlı olduğu belirtilen haberde, Eski Başkan Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu bir toplantıda suikast ve kaçırma da dahil Assange'a ne yapılacağına ilişkin "seçeneklerin" konuşulduğu ileri sürüldü.

Haberde, yetkililerin, Rusya'nın Assange'ı Londra'dan Moskova'ya kaçırmayı planladığına dair bir istihbaratın da ABD yönetimini Assange'ı ellerinden kaçırmamak için bu suikast planına sevk ettiği yönündeki ifadelerine yer verildi. Araştırma haberinde, Assange'ın muhtemel kaçışını önlemek için olası senaryolar arasında Londra sokaklarında Rus ajanlarla silahlı bir çatışmaya girmek ve Assange'ın kaçırılacağı arabaya çarpmak, Rus uçağının tekerleklerini vurarak patlatmak dahil birçok şiddet içerikli eylem planı olduğu öne sürüldü.

Assange, 2010'dan başlamak üzere WikiLeaks'in binlerce gizli ABD diplomatik yazışmasını yayınlamasıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. 2012'den beri Londra'da Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Assange, Ekvador'un korumasını geri çekmesinin ardından Nisan 2019'da İngiltere tarafından tutuklanmıştı. Yargılanma süreci devam eden Assange, halen Londra'daki Belmarsh hapishanesinde tutuluyor.

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#Julian Assange #Cıa#Wikileaks