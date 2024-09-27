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ABD'yi Helene kasırgası vurdu: 5 ölü

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#ABD#Helene#Kasırga
ABDyi Helene kasırgası vurdu: 5 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 15:01

Helene Kasırgası, Florida ve Georgia'da saatte 225 km hızla karaya ulaşarak 5 kişinin ölümüne neden oldu. Kasırga sonrası 2,1 milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı, yetkililer yollardaki tehlikeler hakkında uyarılarda bulundu. Başkan Biden, kasırga ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, yerel yetkililere uyulması çağrısında bulundu.

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ABD'nin Florida ve Georgia eyaletinde, Helene Kasırgası'nın kategori 4 seviyesinde karaya ulaştı. Saatte 225 km hızla etkisini gösteren Helene Kasırgası sebebiyle 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Helene Kasırgası, bölgede şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olurken Ulusal Kasırga Merkezi, 40 milyondan fazla kişiyi etkileyen fırtına için uyarı yayımladı.

Eyalet sakinlerini kasırgadan korunmaları konusunda uyaran Florida Valisi Ron DeSantis, "Floridalılar, muhtemelen daha çok can kaybı ve kaçınılmaz yıkımlar ve mülk kayıplarıyla karşı karşıya olacak." dedi.

ABDyi Helene kasırgası vurdu: 5 ölü

Kasırgası'nın etkisiyle Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da yaklaşık 2,1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Florida'da, 1,25 milyondan fazla karanlıkta kalırken bu sayı Georgia'da yaklaşık 645 bin olarak açıklandı.

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Yetkililer, kasırga sonrası yollardaki tehlikeli durumun ciddiyetini vurgulayarak “Biz size güvenli ve temiz olduklarını bildirene kadar lütfen yollardan uzak durun! Neredeyse her yolda çok sayıda ağaç devrildi ve elektrik hatları koptu” uyarısında bulundu.

ABDyi Helene kasırgası vurdu: 5 ölü

Helene Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sırasında meydana gelen bir trafik kazasında 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde gerçekleşen kazada, 58 yaşındaki bir adam da yaşamını yitirdi. Ayrıca, kazada yaralanan iki çocuk, biri iki yaşında diğeri 12 yaşında olmak üzere, “hayati tehlike arz eden” yaralarla hastaneye kaldırıldı.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN 'YETKİLİLERE UYUN' ÇAĞRISI

 ABD Başkanı Joe Biden “Helene Kasırgasını yakından takip ettiğini” söyledi. Biden, “Helene yolu üzerinde ve yakınında bulunan herkesi yerel yetkilileri dinlemeye ve tahliye uyarılarına uymaya çağırıyorum” dedi.

Yetkililer, tahliye protokollerine uymayanların kimlik bilgilerini kalıcı bir kalemle kollarına veya bacaklarına yazmalarını talep etti.

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Helene Kasırgası, Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından Florida Körfezi'nde görüntülendi.

Timsahların şehirler içinde gezmesine alışık olunan Florida'da bir ev sahibi, kasırga öncesinde kapısının önünde 2,5 metrelik bir timsahın saklanacak bir yer aradığı ihbarını yaptı.

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#ABD#Helene#Kasırga

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