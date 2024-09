ABD'yi Helene kasırgası vurdu: 5 ölü

Haberin Devamı

ABD'nin Florida ve Georgia eyaletinde, Helene Kasırgası'nın kategori 4 seviyesinde karaya ulaştı. Saatte 225 km hızla etkisini gösteren Helene Kasırgası sebebiyle 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Helene Kasırgası, bölgede şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olurken Ulusal Kasırga Merkezi, 40 milyondan fazla kişiyi etkileyen fırtına için uyarı yayımladı.

Eyalet sakinlerini kasırgadan korunmaları konusunda uyaran Florida Valisi Ron DeSantis, "Floridalılar, muhtemelen daha çok can kaybı ve kaçınılmaz yıkımlar ve mülk kayıplarıyla karşı karşıya olacak." dedi.

Kasırgası'nın etkisiyle Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da yaklaşık 2,1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Florida'da, 1,25 milyondan fazla karanlıkta kalırken bu sayı Georgia'da yaklaşık 645 bin olarak açıklandı.

Yetkililer, kasırga sonrası yollardaki tehlikeli durumun ciddiyetini vurgulayarak “Biz size güvenli ve temiz olduklarını bildirene kadar lütfen yollardan uzak durun! Neredeyse her yolda çok sayıda ağaç devrildi ve elektrik hatları koptu” uyarısında bulundu.

Helene Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sırasında meydana gelen bir trafik kazasında 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde gerçekleşen kazada, 58 yaşındaki bir adam da yaşamını yitirdi. Ayrıca, kazada yaralanan iki çocuk, biri iki yaşında diğeri 12 yaşında olmak üzere, “hayati tehlike arz eden” yaralarla hastaneye kaldırıldı.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN 'YETKİLİLERE UYUN' ÇAĞRISI

I am closely tracking Hurricane Helene, and my team is in touch with state and local officials on the ground and ready to support.



I urge everyone in and near the path of Helene to listen to local officials and follow evacuation warnings.



Take this seriously, and be safe. pic.twitter.com/IGZf4MmC4p — President Biden (@POTUS) September 27, 2024

ABD Başkanı Joe Biden “Helene Kasırgasını yakından takip ettiğini” söyledi. Biden, “Helene yolu üzerinde ve yakınında bulunan herkesi yerel yetkilileri dinlemeye ve tahliye uyarılarına uymaya çağırıyorum” dedi.

Yetkililer, tahliye protokollerine uymayanların kimlik bilgilerini kalıcı bir kalemle kollarına veya bacaklarına yazmalarını talep etti.

Helene Kasırgası, Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından Florida Körfezi'nde görüntülendi.

The International Space Station flew over Hurricane Helene at 2:25 p.m. EDT Thursday, Sept. 26, 2024, as it approached the Gulf Coast of Florida packing winds in excess of 120 miles an hour. pic.twitter.com/J1iU0Iztpx — International Space Station (@Space_Station) September 26, 2024

Timsahların şehirler içinde gezmesine alışık olunan Florida'da bir ev sahibi, kasırga öncesinde kapısının önünde 2,5 metrelik bir timsahın saklanacak bir yer aradığı ihbarını yaptı.