ABD’yi first lady Biden mı yönetiyor

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Dünya bir süredir kasım seçimleri için yeniden başkan adayı olan Başkan Joe Biden’ın bu görev için sağlık açısından uygun olup olmadığını tartışıyor. Yabancı liderlerin ismini karıştıran, medya önünde gaflar yapan, yön bulma zorluğu çeken Biden, her ne kadar mental sağlığının yerinde olduğunu savunsa da tartışmalar son bulmuyor.

‘ELBETTE BENİ DİNLER’

İngiliz Telegraph gazetesinde çıkan ‘Amerika’yı gizlice Jill Biden mı yönetiyor’ başlıklı bir makalede “ABD Başkanı’nın bilişsel yetenekleri giderek daha fazla mercek altına alınırken, pek çok kişi gemiyi eşinin yönettiğine inanıyor” yorumu dikkat çekti. Geçen yıl bu zamanlarda Jill Biden’a kocasının yeniden aday olup olmamasında oy hakkına sahip olup olmadığı sorulduğunda “Elbette beni dinleyecek, çünkü biz evli bir çiftiz” yanıtını vermişti.

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İNGİLİZ DİLİ UZMANI

Dilbilimci olan 72 yaşındaki Jill Biden’ın Oval Ofis kapıları ardında gerçekte ne kadar etkiye sahip olduğu elbette bilinmiyor. Kocasının beslenme programına kadar her şeyi kontrol eden, en büyük sırdaşı olan Jill Biden’ın ilgi alanına giren üst düzey toplantılara katıldığı, kimi zaman Başkan’ın kendisine dönüp, “Hey Jill, ne düşünüyorsun” diye sorduğu biliniyor. Amerikalı siyaset bilimci Prof. Christopher Galdieri, kararları first lady’nin verdiğini düşünmediğini söylerken, Joe Biden’ın siyasi kariyeri boyunca 40 yıldır yanında olan Jill Biden için “Bence muhtemelen ne yaptığını biliyordur” diyor.

SİSİ’DEN BIDEN’A YALANLAMA

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın onu, Refah sınır kapısından Gazze’ye insani yardım girmesine ikna ettiği yönündeki sözlerini yalanladı. Mısırlı lider, yaptığı açıklamada, savaşın ilk anından itibaren Mısır’ın, Refah sınır kapısını hiçbir kısıtlama veya koşul olmaksızın kendi tarafından açtığını ve büyük bir insani yardım seferberliği yaptığını ifade etti. ABD’li özel savcı Robert Hur, Biden’ın resmi belgeleri eve götürmesiyle ilgili soruşturma sonucunda hazırladığı raporda Başkan’a ‘hafızası zayıf yaşlı biri olduğu’ gerekçesiyle suçlama yöneltmeme kararı aldığını açıklamıştı. Rapora tepki göstermek için basın toplantısı düzenleyen Biden, Mısır lideri Sisi için Meksika Başkanı diyerek gaf yapmıştı.