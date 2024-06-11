ABD’nin ateşkes önerisi BMGK’da kabul edildi

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BM Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen ay açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısını kabul etti. İsrail’in, Biden’ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas’a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı. 15 üyeli BMGK’da yapılan oylamada, karar tasarısı 14 “evet “oyu alırken, Rusya “çekimser” oy kullandı.

İLK ETAPTA 6 HAFTA

BM temsilcisi Linda Thomas Greenfield oylama öncesinde yaptığı konuşmada ateşkes anlaşmasının birinci adımının 6 hafta süreceğini, tam ölçekli ateşkes öngörüldüğünü ve İsrail’in tasarıyı kabul ettiğini belirtti. BM’nin Rusya temsilcisi de “İsrail’in tam olarak neyi kabul ettiğini göreceğiz” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da X’te yaptığı paylaşımda, “Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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HAMAS: MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

Hamas’tan yapılan açıklamada, söz konusu gelişmenin “memnuniyetle” karşılandığı aktarıldı ve planın uygulanması konusunda ara bulucularla işbirliği yapmaya hazır olunduğu bilgisi verildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Mısır’daki temaslarının ardından İsrail’e geçmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulundu. ABD’li Bakan ateşkes önerisine ilişkin, “İsrail kabul etti. Ateşkes istiyorsanız, Hamas’a ‘evet’ demesi için baskı yapın” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ANLAŞMASININ ADIMLARI

ABD’nin BM Temsilcisi Linda Thomas Greenfield’in oylama öncesi yaptığı açıklamada anlaşmanın şartları özetle şöyle açıklandı: “Anlaşma; kadınların, yaşlıların, yaralıların, rehinelerin serbest bırakılmasını; bazı Filistinli tutsakların serbest bırakılmasını öngörüyor. İsrailli askerlerin bazı bölgelerden çekilmesini, Filistinlilerin yerlerine dönmelerini öngörüyor. Öte yandan anlaşma şu adımlardan oluşuyor:

Birinci aşama: ateşkes 6 haftadan uzun sürmede başarılı olursa görüşmeler devam edecek. İkinci aşamadaysa kalıcı bir son öngörülüyor. İkinci aşamada geri kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrailli askerlerin tamamen çekilmesi öngörülüyor. Üçüncü aşama ise Gazze’nin yeniden inşasını ve herkesin ailelerine dönmesini öngörüyor.