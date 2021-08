ABD'li siyasetçiler Afganistan'da meydana gelen terör saldırılarına tepki gösterdi

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kabil'deki terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklamasında, "Alınan her masum hayatın yasını tutuyoruz ve öldürülen askerler için kalp kırıklığı yaşayan her Amerikalıyla beraberiz." ifadelerini kullandı.



Pelosi, "Duruma istikrar getirmek için Biden yönetimiyle birlikte çalışıyoruz." derken Kongre'nin bu süreçte hızlı bilgilendirilmesinin önemine değindi.



Minnesota eyaletinin Demokrat Senatörü Amy Klobuchar da saldırılarla ilgili duygularını, "Dualarım ordumuzun ve Kabil'deki terör saldırısında hayatını kaybeden veya yaralanan diğer askerlerimizin aileleri ve sevenleriyle birliktedir. Askerlerimiz ülkemizin en cesurlarıdır." şeklinde ifade etti.



Aynı zamanda emekli bir kadın asker olan Iowa'nın Cumhuriyetçi Senatörü Joni Ernst ise sosyal medya hesabından, "Birliklerimiz, ABD vatandaşları ve Afganistan'daki müttefiklerimiz için şu anda dua ediyorum." sözlerini paylaştı.



ŞİMDİ TAHLİYE ÇABALARIMIZI İKİ KATINA ÇIKARMANIN ZAMANI"



Demokrat Parti'nin Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar Twitter'dan, "Bugün Afganlara ve ABD askerlerine yönelik terör saldırısı korkunçtu. Afganistan halkının yüzleşmeye devam ettiği terörün bir başka hatırlatıcısıydı." şeklinde paylaşımda bulundu.



İlhan, "Şimdi tahliye çabalarımızı iki katına çıkarmanın ve en fazla risk altındaki insanları dışarı çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmanın zamanı." diyerek tahliye operasyonunun kritik önemine vurgu yaptı.



"BAGRAM HAVA ÜSSÜ YENİDEN AÇILMALI"



Afganistan'dan çekilme konusunda ABD Başkanı Joe Biden'a ağır eleştiriler yönlendiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise "alçakça" diye nitelediği terör saldırısının ardından, ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü yeniden açması gerektiğini bildirdi.



Güney Carolina Senatörü, "Günlerdir Bagram Hava Üssü'nün yeniden açılması gerektiğini savundum. Çünkü tek tahliye yolu olarak Kabil Havalimanı'nı savunmak çok zor." dedi.



Graham, "Bu fiyaskodaki en büyük hata Bagram'dan vazgeçmek." diye konuştu.



Öte yandan, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy ABD'nin terör saldırısındaki kayıplarının sorumlusu olarak ABD Başkanı'nı gösterirken, Meclis Başkanı Nancy Pelosi'ye, üyelerin sağlıklı bilgilendirilebilmeleri için Kongre'ye dönmesi çağrısında bulundu.



McCharthy, Wisconsin Temsilcisi Mike Gallagher'ın "Her Amerikalı ülke dışına çıkana kadar Afganistan'da asker bulundurmaya devam edilmesine yönelik" teklifini oylayabilmeleri için Kongre'yi yeniden toplantıya çağırdı.

