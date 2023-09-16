ABD’li komutandan itiraf: Afganistan’da yenildik

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Milley, ABD’nin Afganistan’daki savaşının istediği gibi bitmediğinin altını çizerek, “Savaş kaybedildi” ifadesini kullandı. Eylül ayının sonunda emekli olacak Milley, tamamı yarın yayınlanacak söyleşide, “Düşman, destek verdiğiniz başkenti işgal ettiğinde bu stratejik başarısızlıktır” diye konuştu. Taliban, ABD askerinin anlaşmalı bir şekilde çekilmesi üzerine 2021 yılının Ağustos ayında Kabil’de kontrolü sağlamıştı.

ÇOK FAZLA DERS VAR

ABD’nin Afganistan’da aldığı çok fazla ders ve pişmanlık olduğunu vurgulayan tecrübeli general, askerlerinin 20 yılı aşkın zaman boyunca Afganistan’dan gelecek saldırıları önlediğini ve Afgan halkına daha iyi bir hayat için ümit verdiğini savundu. Kabil’den çekilme sürecini de eleştiren Milley, ABD askerinin ülkeden ayrılma şeklini ‘inanılmaz bir lojistik başarısızlık’ olarak niteledi.