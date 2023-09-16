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ABD’li komutandan itiraf: Afganistan’da yenildik

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#ABD#Milley#Afganistan
ABD’li komutandan itiraf: Afganistan’da yenildik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 07:00

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’dan yirmi yıllık itiraf geldi. ABC televizyonuna konuşan Milley, 11 Eylül terör saldırılarının birkaç hafta sonrasında 7 Ekim 2001’de başlayan Afganistan’a müdahalenin kendileri için bir yenilgi olduğunu söyledi.

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Milley, ABD’nin Afganistan’daki savaşının istediği gibi bitmediğinin altını çizerek, “Savaş kaybedildi” ifadesini kullandı. Eylül ayının sonunda emekli olacak Milley, tamamı yarın yayınlanacak söyleşide, “Düşman, destek verdiğiniz başkenti işgal ettiğinde bu stratejik başarısızlıktır” diye konuştu. Taliban, ABD askerinin anlaşmalı bir şekilde çekilmesi üzerine 2021 yılının Ağustos ayında Kabil’de kontrolü sağlamıştı.

ÇOK FAZLA DERS VAR

ABD’nin Afganistan’da aldığı çok fazla ders ve pişmanlık olduğunu vurgulayan tecrübeli general, askerlerinin 20 yılı aşkın zaman boyunca Afganistan’dan gelecek saldırıları önlediğini ve Afgan halkına daha iyi bir hayat için ümit verdiğini savundu. Kabil’den çekilme sürecini de eleştiren Milley, ABD askerinin ülkeden ayrılma şeklini ‘inanılmaz bir lojistik başarısızlık’ olarak niteledi.

 

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#ABD#Milley#Afganistan

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