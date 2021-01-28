ABD’den terör örgütüne tebrik

ABD’den Suriye’de Fırat’ın doğusunu kontrol eden terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), resmi Twitter hesabından terör örgütü DEAŞ’ın Ayn el Arab’tan (Kobani) çıkarılması dolayısıyla “Happy (Mutlu) Kobani Özgürlük Günü” diye mesaj paylaştı. General Kenneth F. McKenzie komutasındaki CENTCOM, Suriye ve Irak dahil Afrika’da Mısır ve Afganistan’a kadar Ortadoğu’yu kapsıyor. CENTCOM, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonun oluşturduğu “Doğal Kararlılık Operasyonu”nun (Operation Inherent Resolve-OIR) Sözcüsü Albay Wayne Marotto’nun bu konu ile ilgili mesajını da paylaştı. Marotto salı günü Twitter’dan paylaştığı kutlama mesajında en büyük bileşenini PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) tebrik etti.

TWITTER’DAN ÖVDÜ

Amerikalı albayın mesajında şu ifadeler yer aldı: “Bugün Kobani’nin Kurtuluş Günü. 26 Ocak 2015’te Doğal Kararlılık Operasyonu’nun hava desteğiyle Kürt savaşçılar, Kobani’yi kurtardı, DEAŞ’ın yenilmez olmadığını gösterdi ve onu stratejik bir hedeften yoksun bıraktı. Güvenilir ve yetenekli bir ortaklık örneği gösterdikleri için Kürtleri tebrik ediyoruz.”

MCGURK VE BLINKEN

CENTCOM’un bu son tebrik mesajı, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea’nin ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin Kobani çatışmalarına katılmış YPG’li kadın militanları anlatan kitabın program yayın haklarını almasını izliyor. ABD’nin Demokrat Partili yeni Başkanı Joe Biden’ın dış politika ekibinde de YPG ile Washington yönetiminin sıkı işbirliğinin sürmesi gerektiğini savunan isimler dikkat çekmişti. İlk olarak Biden’ın selefi Başkan Donald Trump ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle 22 Aralık 2018 tarihinde DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilciliği görevinden istifa eden Brett McGurk, yeni başkanın ekibinde “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü” olarak sahneye geri dönmüştü. McGurk, YPG’ye aktif destek sağlanması gerektiğini savunan isimlerin başında geliyordu.

YPG’YE SİLAH POLİTİKASI

Yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, 2017 yılında New York Times’a yazdığı makalede, Trump yönetiminin Suriye’den çekilmesine karşı çıkmış, DEAŞ’ın yenilgiye uğratılabilmesi için ABD’nin Suriyeli Kürtleri silahlandırması gerektiğini savunmuştu. Yeni ABD Savunma Bakanı olan Lloyd Austin ise, eski CENTCOM komutanı olarak PKK/YPG’yi silahlandıran kişi olarak biliniyor. Austin, Suriye’de DEAŞ ile mücadele ettiği iddiasıyla PKK/YPG’nin silahlanmasına öncülük etmişti.