ABD’den Sırplara uyarı: Sınırdan çekilin... Kosova’da ‘benzersiz’ gerilim

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Kosova’da Sırpların yoğunlukla yaşadığı kuzey bölgesinde Kosovalı bir polisin, 24 Eylül tarihinde, silahlı Sırp saldırganlar tarafından öldürülmesinin ardından yükselen gerilime ABD de dahil oldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Belgrad yönetiminin, Kosova sınırına “benzeri görülmemiş” bir askeri yığınak yaptığını gözlemlediklerini ve gelişmeyi ‘istikrara bozucu’ bulduklarını açıkladı. “Sırbistan, askerlerini sınırdan çekmeli” diyen Kirby, Belgrad’ı gerilimi düşürmeye katkı sunmaya çağırdı.

STOLTENBERG’DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova’daki gerilime ilişkin bir açıklama yaparak, Kosova’daki Barış Gücü’ne (KFOR) ilave kuvvet sağlanmasına onay verdiklerini bildirdi. Kosova’da taraflara gerginliği düşürme çağrısını tekrarlayan Jens Stoltenberg, Belgrad ve Priştine’nin aralarındaki sorunları çözmeleri için Avrupa Birliği kolaylaştırıcılığındaki diyalog sürecini yürütmesi gerektiğini vurguladı.

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BLINKEN İLE VUCIC GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçen hafta içerisinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüş, Vucic, telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Görüşmemiz kolay geçmedi” ifadesini kullanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, profesyonel bir terörist yapılanması” olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan’ı sorumlu tutmuştu.

NE OLMUŞTU

Kosova’nın kuzeyinde nisan ayında düzenlenen tartışmalı yerel seçimlerin ardından tekrar nükseden taraflar arasındaki gerilim, 24 Eylül Pazar sabahı ağır silahlı yaklaşık 30 Kosovalı Sırp’ın ülkenin kuzeyindeki bir Ortodoks manastırına barikat kurmasıyla yeniden alevlenmiş, polisle gün boyu süren silahlı çatışmada bir polis memuru ve üç saldırgan ölmüştü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de bir Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını teyit etmişti. Uzmanlar, yaşananları, Kosova’nın 2008 yılında Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana meydana gelen en tehlikeli süreç olarak niteliyor.

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Bilgi notu: Bağımsızlığını ilan etmeden önce Sırbistan’ın bir parçası olan Kosova, yoğunlukla etnik Arnavutlar’dan oluşuyor. Sırplar, tarihsel olarak Kosova’nın kendilerine ait olduğunu iddia ederken Belgrad yönetimi, Kosova’yı devlet olarak tanımayı reddediyor.