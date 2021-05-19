ABD’den İsrail’e tepki çeken silah satışı

Gazze bombardımanı başlamadan günler öncesinde ABD’nin İsrail’e 735 milyon dolar (yaklaşık 6.1 milyar TL) değerinde silah satışısına onay verdiği ortaya çıktı. Buna göre Beyaz Saray, 5 Mayıs’ta söz konusu satışa dair Amerikan Kongre’sini bilgilendirdi. Her ne kadar Kongre’nin satışı değerlendirmek için 15 gün süresi olsa da uzmanlar, buradan bir engelleme gelmesini beklemiyor. Bu arada askeri uzmanlar, satışın son çatışmalarla bağlantısının olmadığını, daha önce de yapılan rutin bir işlem olduğunu aktardı. Hassas güdümlü mühimmatlardan oluşan satışın tamamlanmasına kesin gözüyle bakılsa da Başkan Joe Biden’a kendi partisinden bile muhalefet sesleri yükseliyor.

DEMOKRATLAR BIDEN’A TEPKİLİ

Gazze’de sivil kayıplar artarken Demokratlar, henüz doğrudan ve güçlü bir ateşkes çağrısı yapmayan Biden’a bu yönde baskı kuruyor. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Ilhan Omar, “İsrail’e silah satışının gerçekleşmesi gerginliğin tırmandırılmasına bir yeşil ışık olarak görülecek ve her türlü ateşkes girişimini baltalayacaktır” dedi. Senatör Bernie Sanders de, ABD’nin her yıl İsrail’e sağladığı 4 milyar dolarlık askeri yardımın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Demokrat Partili 28 senatör, yaptıkları ortak açıklama ile acil ateşkes çağrısı yaptı.

YOĞUN DİPLOMASİ AÇIKLAMASI

Joe Biden yönetimi ise eleştirilere her seferinde “İsrail’in kendisini roket saldırılarına karşı korumaya hakkı olduğu” yanıtını veriyor. ABD, BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağrısında bulunmasını üç kez engellerken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki “şiddetin sona ermesi için çalıştıklarını” ancak “yapabileceklerini hissettikleri en etkili şeyin sessiz ve yoğun bir diplomasi” olduğunu söyledi.

2-3 GÜN DAHA SÜRECEK

Bu kapsamda Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla önceki gün gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde doğrudan silahların susması çağrısı yapmak yerine, önce “İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu” belirterek ardından “bir ateşkese varılmasını desteklediğini” ifade etti. Anadolu Ajansı’nın İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Netanyahu kendisinden Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmasını isteyen ABD’li yetkililere, İsrail ordusunun operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

İRAN’DAN ABD’YE ‘HASSAS’ FÜZE TEPKİSİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e 735 milyon dolarlık mühimmat satışına onay veren ABD yönetimine tepki gösterdi. Zarif, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Amerikan yapımı mühimmatlar masum Filistinlilerin üzerine yağarken ABD daha çok çocuğu daha fazla ‘hassasiyetle’ öldürebilmesi için İsrail’e 735 milyon dolarlık başka ‘hassas’ füzeler daha veriyor” ifadelerini kullandı.

58 BİN GAZZELİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Birleşmiş Milletler, 10 Mayıs’ta çatışmaların başlamasından bu yana en az 58 bin Filistinlinin evlerini terk ederek Gazze içinde güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere sığındığını bildirdi. Bu kişilerden 47 bininin BM’ye ait 58 okulu barınak olarak kullandığı aktarıldı. BM ayrıca, 2500 Gazzelinin evlerinin İsrail bombardımanı sonucu yıkıldığı bilgisini verdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara