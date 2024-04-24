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ABD'deki TikTok yasası... TikTok CEO’su Shou: İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz

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#Tiktok#ABD#Shou Zi Chew
ABDdeki TikTok yasası... TikTok CEO’su Shou: İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 20:06

ABD Başkanı Joe Biden tarafından TikTok’un yasaklanmasını öngören yasanın onaylanmasının ardından TikTok CEO'su Shou Zi Chew, yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini belirterek, “İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok’un 270 gün içinde ABD’deki varlıklarını başka bir şirkete satmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onaylamasının ardından TikTok CEO'su Shou Zi Chew, açıklamalarda bulundu.

Shou, söz konusu yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz” dedi.

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#Tiktok#ABD#Shou Zi Chew

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