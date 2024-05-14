ABD'de yıkılan köprünün kalan kısmı kontrollü olarak patlatıldı

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ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka’nın başkenti Colombo’ya gitmek üzere 26 Mart’ta yola çıkan Singapur bandıralı "Dali" adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmış, köprüdeki araçlar ve çalışma yapan işçiler ise nehre düşmüştü. Nehre düşen son işçinin cansız bedenine 5 Mayıs’ta ulaşılmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarının ardından bir kısmı çöken köprü patlayıcılarla kontrollü olarak patlatıldı. Köprünün kontrollü olarak patlatılmasıyla bölgede büyük bir gürültü duyuldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle 1 hafta ertelenen ve dün yerel saatle 17.00’da (TSİ 00.00) gerçekleştirilen kontrollü patlatma işleminin ardından köprünün kalan parçaları da denize döküldü. Kazanın ardından köprünün altında kalan geminin 2 gün içinde bölgeden hareket ettirileceğini bildiren yetkililer, Dali'yi kurtarabilmek için hassas kesimler yapmak amacıyla kontrollü patlamayı kullandıklarını aktardı.

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YENİDEN İNŞA EDİLECEK



ABD Ordusu Mühendisler Birliği tarafından yapılan açıklamada, yıkımın plana uygun gerçekleştirildiği ifade edilirken patlamanın köprünün kafes girişini parçalara ayırarak kurtarma ekiplerinin metal enkazı vinç ve iş makineleriyle daha kolay bir şekilde taşınmasını sağladığı kaydedildi. Açıklamada, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla limanın Mayıs ayının sonuna kadar tam kapasite hizmet vermeye başlayacağı aktarıldı.



Yeniden inşası 2 milyar dolara mal olması beklenen köprünün 2028 sonbaharında açılması planlanıyor.

