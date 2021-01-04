ABD'de yer yerinden oynuyor! Trump'ın ses kaydı basına sızdı...

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'un ele geçirdiği ses kaydı, ABD lideri Donald Trump ile Cumhuriyetçi Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger arasında cumartesi günü geçen bir telefon görüşmesine ait.

Bir saatlik sıradışı ses kaydının bir bölümde Trump, Georgia'da seçimi kazandığını söylemediği için Raffensperger'i paylıyor.

Kayıtlarda Trump, "Georgia halkı öfkeli, ülkedeki insanlar öfkeli. Biliyorsun, oyları tekrar hesapladığınızı söylemenizde bir yanlış yok" diyor. Raffensperger ise yanıtında, "Sayın Başkan, sizin zorluğunuz sahip olduğunu verilerin yanlış olması" ifadesini kullanıyor.

Konuşmanın bir başka bölümünde Trump, "Bak. Yapmak istediğim şey bu. 11 bin 780 oy bulmak istiyorum. Çünkü eyaleti kazandık" diyor.

Bir noktada da "Hatasız bir seçim istemen gerekiyor. Sen bir Cumhuriyetçi'sin" diyen Trump'a Raffensperger şöyle yanıt veriyor: "Hatasız bir seçim yaptığımıza inanıyoruz." Akabinde Trump, "Hayır, yapmadınız. Yüz binlerce oy kaçırdınız" diye karşılık veriyor.

SUÇ TEŞKİL EDEBİLİR!

Demokrat Joe Biden, Georgia eyaletinde Başkan Donald Trump'tan 11 bin 779 oy daha fazla kazanmıştı. Trump'ın Raffensperger'den bulmasını istediği oylar bu sonucunu değiştirebilir.

Amerikan Daily News gazetesi, konuya ilişkin haberinde telefon görüşmesinin potansiyel olarak suç teşkil ettiğini yazdı.

Öte yandan konuya ilişkin Twitter hesabından mesaj paylaşan Trump, Raffensperger'den eyaletteki "seçim hileleriyle" ilgili hiçbir fikrinin olmadığını iddia etti.

Trump'ın tweet'ine yanıt veren Raffensperger de "Tüm saygımla Sayın Başkan: Söylediğiniz şey doğru değil, doğrular ortaya çıkacaktır" ifadesini kullandı.