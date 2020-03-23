ABD'de türk girişimci korona kiti üretecek

San Francisco merkezli sağlık şirketi Carbon Health’in 36 yaşındaki CEO’su Eren Bali, ürettikleri COVID-19 test kiti için sipariş almaya başladıklarını açıkladı. Yoğun bir talep olduğunu söyleyen Bali, kitin şu anda sadece California eyaletinde satışının mümkün olduğunu ve 167.5 dolardan satıldığını belirtti. Çubuk yardımıyla alınan tükürük örneğiyle yapılan test kiti, evde basit bir şekilde test imkanı tanıyor. Eyalet yasaları gereği yeni düzenlemeler yapıldıktan sonra test kitinin ABD’nin tüm eyaletlerinde satışına başlanacak.

AZ SAYIDA ŞİRKETTEN BİRİ

Malatyalı olan Eren Bali, koronavirüs testi yaptırmak isteyenlere önce internet üzerinden ücretsiz bir tarama testi yaptıklarını söyledi. Bali bu sayede herkese test kitinin verilmediğini, önceliğin uygulanan testlerde hasta olma ihtimali gösteren kişilerin olduğunu söyledi. ODTÜ’de Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olan Eren Bali’nin kurduğu Carbon Health, ABD’de COVID-19 testlerini hastalara göndermekle yetkili birkaç şirketten birisi.