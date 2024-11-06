ABD'de seçim gecesine damga vuran video! Kamala Harris fena yakalandı: Telefonunun ekranı sosyal medyayı salladı

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ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, dünya çapında heyecanlı bekleyiş de sürüyor.



Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach County’de oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kendime çok güveniyorum. Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum" dedi.



ABD başkan yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris ise seçim gününde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi'ne gitti.



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Seçim sürecindeki yardımları için çalışanlara teşekkür eden Harris, bir süre onlarla sohbet ettikten sonra merkeze gelen çağrılardan bazılarına cevap verdi.

Kameralar karşısında kampanya ekibinden birinin kendisine verdiği telefona cevap veren Harris, karşısındaki kişiye "Nasılsınız? Oy kullandınız mı?" diye sordu. Aldığı cevap karşısında memnun olan Harris "Kullandınız ,teşekkür ederim" dedi.



Odada alkışlar kopmaya başlayınca Harris, telefonun ucundaki kişinin alkışları daha iyi duyabilmesi için telefonu çevirdi. Ancak Harris'in elindeki telefonda arama ekranı değil, telefon kamerası açıktı.





"Have you voted already? You did! Thank you!"



Vice President Harris stops by DNC headquarters, speaks to staff and takes some phone calls. pic.twitter.com/oKMKYddWso — CSPAN (@cspan) November 5, 2024

Kameranın yanlışlıkla açılıp açılmadığı bilinmiyor ancak Trump destekçileri bu fırsat kaçırmadı. Sosyal medya platformu X'de Harris'in görüntüleri kısa sürede viral hale gelirken, Trump destekçileri Harris'i yalan söylemekle ve 'dolandırıcılıkla' suçladı.



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ABD'li New York Post gazetesi Kamala Harris'in 'fena yakalandığını' belirtirken, İngiliz Dailymail gazetesi ise bu durumu 'utanç verici' olarak değerlendirdi.



Trump destekçileri bunun tartışmasızolduğunu öne sürüyor. Harris destekçileri ise İphone'larda telefonlar konuşulduğu sırada kameranın yanlışlıkla açılabildiğini, bunun herkesin başına gelebileceğini iddia ediyor.

Harris'in kampanya ekibinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ancak o anlar seçim gecesine damga vurmayı başardı.