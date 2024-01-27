ABD’de lobiler F-16’lara karşı

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İsveç’in NATO üyeliğinin TBMM’de onaylanması, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre’ye “onay çağrısı” yapan mektup yollaması ve TBMM onayının Resmi Gazete’de yayımlanması gibi gelişmeler ardı ardına gelirken; ABD’deki yerleşik Yunan, Ermeni ve PKK lobileri, F-16 satışına karşı çıkan bir mektubu Kongre’ye gönderdi.

Kendilerine “Türkiye’ye Jet Yok Koalisyonu” adı veren grup, Kongre’ye yolladıkları mektupta “Türkiye Cumhuriyeti’ne yeni F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitlerinin satışı konusunda Kongre’nin en üst düzeyde denetim” sağlaması çağrısında bulunuyor. Uzun süredir F-16 satışının engellenmesi için çalışan bu koalisyonun son mektubunun, son adımına gelinen satış üzerinde bir etkiye sahip olması beklenmiyor.

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BLINKEN’DAN TEŞEKKÜR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün TBMM’de onaylanmasının ardından kararın Resmi Gazete’de yayımlanması sonrası X isimli platformdan teşekkür mesajı yayınladı. Blinken, “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin onay maddelerini imzalamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Belgeleri Washington’da teslim almayı ve İsveç’i NATO’nun 32’nci müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İsveç ve İttifak birlikte daha güçlü” dedi.

SONRAKİ ADIM BELGELER

Biden yönetimi, İsveç’in katılım belgeleri Washington’da teslim alındıktan sonra sürecin ilerleyeceğini söylerken; ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye resmi bildirim yapması gerekecek. 15 günlük Kongre inceleme sürecini başlatan bu bildirim, Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’ne gidecek. Bu komitelerin başkan ve kıdemli üyelerinin satışa itiraz edebilme yetkileri bulunuyor. ABD menşeili Defense News’e kısa bir açıklamada bulunan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin “Bizim için bir sonraki adım katılım belgelerini tamamlamaktır. Yönetimle birlikte çalışıyorum” dedi.

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KONGRE İLE İSTİŞAREDEYİZ

Konu ile ilgili önceki gün açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de F-16 satışına dair Kongre ile istişarelerin sürdüğünü belirtti.