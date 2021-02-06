ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470 bini geçti

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 135 bin 96 artışla 27 milyon 410 bin 144'e çıktı.



Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 758 artarak 470 bin 763'e ulaştı.



Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 153 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 320 milyon 641 bini geçti.