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ABD'de dev istismar operasyonu: Kayıp 5 kız bulundu, 30 şüpheli gözaltında!

#ABD#İstismar#Operasyon
ABDde dev istismar operasyonu: Kayıp 5 kız bulundu, 30 şüpheli gözaltında

ABD geçtiğimiz günlerde son zamanların en büyük operasyonlarından birine sahne oldu: Hayatları tehlike altında olan 5 kayıp kız bulunurken 30 şüpheli de gözaltına alındı.

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ABD, son zamanların en büyük istismar operasyonlarından birine sahne oldu ve hayatları tehlike altındaki 5 kayıp genç kız kurtarıldı. Bir aydan fazla süredir yürütülen operasyonda 30 kişi de şüpheli olarak yakalındı ve adalet önüne çıkarılmayı bekliyor.

'Operation Boo Dat,' adı verilen dev operasyon New Orleans, Louisiana ve sayısız şerif departmanı ve United States Marshals Service adı verilen federal kolluk kuvvetinin katılımıyla gerçekleşti.

'Operation Boo Dat,' adı verilen dev operasyonda yaşları 14 ila 17 arasında değişen 5 kayıp kız çocuğuna ulaşılırken çeşitli suçlardan hüküm giymiş 30 kiş ide gözaltına alınarak yakalandı.

Bir aydan fazla süren operasyon ekim ayının ortasında başladı ve 27 Aralık'ta sona erdi.

16 yaşında evden kaçan bir kız New Orleans'da yetişkinlerle birlikte bir evde bulunurken evde bir striptizcinin de yaşadığı belirtildi.

ABDde dev istismar operasyonu: Kayıp 5 kız bulundu, 30 şüpheli gözaltında

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15 ve 17 yaşlarındaki iki genç kız Louisiana'da fuhuş çetesine mensup olmakla suçlanan kişilerin elinden son anda kurtarılırken 15 ve 16 yaşlarında iki kardeşin de Baton Rouge'da bir apartman dairesinde bulundukları ve yetişkinler tarafından işlenen cinsel suçların kurbanı oldukları belirtildi.

19 Ekim'den 24 Aralık'a kadar sürdürülen gizli operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken bunların 17'sinin geçmişte ciddi cinsel içerikli suçtan sabıkasının olduğu açıklandı.

Kolluk kuvvetleri gözaltı operasyonunda adreslerinde bulunamayan bu eski sabıkalı suçlulardan faydalandı. ABD'de cinsel suçlardan ceza almış kişiler hayatları boyunca adres bildirimi yapmak ve bu adreslerde bulunmakla mükellef.

ABDde dev istismar operasyonu: Kayıp 5 kız bulundu, 30 şüpheli gözaltında

Gözaltına alınan kişilerden bazıların küçük yaştaki kız çocuklarına tecavüzden ya da tecavüz teşebbüsünden sabıkası olduğu açıklanırken bu kişilerin yakalanmasını sağlayan operasyonun güvenlik açısından büyük bir kazanç olduğunun altı çizildi.

 

 

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#ABD#İstismar#Operasyon

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