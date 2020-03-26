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Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:08,Son Güncelleme:/

ABD'de Corona Virüsünden ikinci Türk hayatını kaybetti

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ABD'de Corona Virüsünden ikinci Türk hayatını kaybetti
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ABD’nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı daha Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki E.K.’nin Corona Virüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Corona Virüsten hayatını kaybeden 80 yaşındaki E.K.’nin ABD'de toprağa verileceği belirtildi. E.K.’nin Paterson kentinde kılınacak cenaze namazına korona virüs salgınından dolayı sadece aile yakınlarının katılacağı açıklandı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Corona Virüs salgınında dün hayatını kaybeden 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G.’nin cenazesinin New York eyaletinde toprağa verileceği öğrenildi.

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