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ABD'de bir gemi kazası daha...Mavna köprüye çarptı

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#Abd#Teksas#Köprü
ABDde bir gemi kazası daha...Mavna köprüye çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 11:57

Balitomore'de yaşanan kaza sonrası ABD’nin Texas eyaletinde bir gemi kazası daha gerçekleşti. Dev bir mavnanın köprünün ayaklarına çarpması sonucu, köprü trafiğe kapatıldı.

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Texas eyaletinin güneydoğusundaki Galveston şehrinde yerel saatle 10.00 sıralarında dev bir mavna, Pelican Adası Köprüsü'nün ayaklarına çarptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle köprüde hasar oluşurken, petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

Kazanın ardından Pelican Adası’nın tek kara bağlantısı olan köprünün trafiğe kapatıldığı, olayda yaralanan olmadığı, suya düşen 2 mürettebatın kurtarıldığı açıklandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekibinin sızıntının yayıldığı alanı belirleyeceği, sızıntıyı önleme ve temizleme çalışmalarını başlatacağı kaydedildi.

ABDde bir gemi kazası daha...Mavna köprüye çarptı

Mavnanın köprüye çarpma nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde 26 Mart'ta Francis Key Köprüsü'ne kargo gemisinin çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Abd#Teksas#Köprü

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