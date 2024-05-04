ABD terörist diye Suriyeli çiftçiyi vurmuş

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ABD Savunma Bakanlığı, geçen yıl Suriye’nin kuzeybatısında İdlib’de düzenlenen bir hava saldırısında sivil Lufti Hasan Masto’nun üst düzey bir El Kaide lideri olduğu zannedilerek öldürüldüğünü kabul etti.

‘ÜZÜNTÜ DUYDUK’

ABD, 3 Mayıs 2023’te bölgede düzenlenen operasyonla üst düzey bir El Kaide yetkilisinin öldürüldüğünü duyurmuştu. O dönem olayı haberleştiren Associated Press, öldürülen kişinin akraba ve komşularıyla görüşmüş, Masto’nun silahlı gruplarla hiçbir ilişkisi olmadığını, bunun yerine koyun, tavuk ve sığır yetiştiren bir çiftçi olduğunu duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada “Üzüntü duyduk. Bu olaydan ders almaya ve sivil zararları azaltmak için çalışmalarımızı iyileştirmeye kararlıyız” ifadesi kullanıldı.