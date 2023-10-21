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ABD savaşa müdahil oldu... İsrail’e fırlatılan füzeleri imha etti

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#Pentagon#ABD#İsrail
ABD savaşa müdahil oldu... İsrail’e fırlatılan füzeleri imha etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

İSRAİL ve Hamas arasındaki çatışmaların başladığı ilk günden bu yana Tel Aviv’e destek açıklamaları yapan ve bu doğrultuda Doğu Akdeniz’e iki uçak gemisi filosu ile 6’ncı Filo’nun komuta gemisini sevk eden ABD, çatışmalara ilk kez doğrudan dahil oldu.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kızıldeniz’de bulunan USS Carney savaş gemisinin Kızıldeniz üzerinde üç seyir füzesi ve çok sayıda insansız hava aracını (İHA) vurduğunu açıkladı. Pentagon’un açıklamasında füze ve İHA’ların Yemen’den İran destekli Husiler tarafından fırlatıldığı ve İsrail’deki hedeflere doğru hareket ediyor olabilecekleri belirtildi.

ORTADOĞU ÜSLERİ HEDEFTE

Öte yandan ABD’nin Irak’ta ve Suriye’de bulunan askeri üslerine yönelik saldırılarda artış gözleniyor. Irak’ın batısında ABD güçlerine ev sahipliği yapan Ayn el Esad hava üssü roketler ve insansız hava araçlarıyla hedef alınırken, önceki gün de başkent Bağdat’ın havalimanı yakınlarındaki başka bir ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi. Ayrıca Suriye’deki Al-Tanf Üssü’ne ve Deyrizor’daki Conoco gaz sahasına da patlayıcı yüklü İHA’larla saldırı düzenlendiği bildirildi. İran destekli silahlı gruplar, ABD’nin Gazze’ye saldırılarında İsrail’i desteklemek üzere müdahalede bulunması halinde ABD güçlerini hedef alacakları yönünde tehditte bulunmuştu.

 

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#Pentagon#ABD#İsrail

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