ABD o ‘üçgene’ yeni üs kuruyor

ABD’nin Suriye’nin doğusundaki Haseke vilayetinde yer alan Ayn Divar yerleşimine yeni bir askeri üs kurmayı planladığı bildirildi. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Arap Asharq al-Awsat gazetesine dayandırdığı habere göre, son olarak Kuzey Irak’tan Suriye’nin Kamışlı bölgesine ağır silahlar ve askeri ekipman taşıyan 55 araçlık bir konvoy da bu amaçla sevk edildi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Haseke ili Türkiye-Irak-Suriye üçgeninde yer alıyor. Gazete, “Zırhlı araçlar, silah, askeri ve lojistik malzeme taşıyan tırlar IKBY’den El Velid sınır kapısı yoluyla geçerek Kamışlı bölgesine yöneldi. Bu, 2021’in başından bu yana Suriye’ye giren 11’inci konvoydu” diye yazdı. Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının katledildiği gün ABD’nin Kuzey Irak’tan terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan bölgeye askeri sevkıyatı sürdürmesi tepki çekmişti. Trump döneminde ABD yönetimi Suriye’nin kuzeyindeki askerlerinin sayısını azaltırken Irak sınırına yakın doğudaki petrol bölgesi Deyrizor’da ise faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti. Rus basını iki gün önce Biden yönetiminin Deyrizor bölgesinde El Ömer petrol sahasına da silah ve ekipman sevkıyatı yaptığı ve buradaki varlığını güçlendirmek istediğini öne sürmüştü.