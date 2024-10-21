ABD-İsrail arasında belge sızıntısı krizi

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Middle East Spectator isimli Telegram kanalında paylaşılan 15 ve 16 Ekim tarihli belgelerin ABD istihbarat topluluğu içindeki bir kaynaktan sızdığı iddia edildi.

BALİSTİK FÜZE TATBİKATI

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ve Jeouzamsal İstihbarat Ajansı kurumlarına dayandırılan belgelerde son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait birkaç üste İran’a saldırı için tasarlanmış, gelişmiş mühimmatların transferinden bahsediliyor. Belgelerde ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri’nin bu hafta İran’a olası bir saldırı için istihbarat ve savaş uçaklarının da dahil olduğu ve uzun mesafeli saldırıları da içeren büyük bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ülke basınına konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri “sızıntıyı çok ciddiye aldıkları” yorumunu yaparken, ABD’li yetkililer ise olayın “ciddi olduğunu” kabul ederek, sızıntının İsrail’in planlarını etkilemeyeceği düşüncesinde olduklarını ifade ediyor.

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Konuyla ilgili soruşturma başlattıldığı ve sızıntının bir siber saldırı sonucu mu yoksa bir görevli tarafından mı gerçekleştirildiğinin araştırıldığı aktarılıyor.