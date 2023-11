Son dakika haberi: ABD ile Kanada'yı bağlayan Rainbow Köprüsü'nde araç patladı... Sınır kapısı kapatıldı

Haberin Devamı

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Şelalesi yakınlarındaki köprüde bulunan kontrol noktasında bir aracın patlamasının ardından ABD ile Kanada arasındaki sınır kapısı kapatıldı.

Patlamanın ardından ABD güvenlik güçleri, New York'ta bulunan Rainbow Köprüsü'nün girişini kapattı. Olayda arabada bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 sınır polisinin yaralandığı öğrenildi.

FBI'ın Buffalo'daki saha ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkeyi Niagara Nehri üzerinden birbirine bağlayan Rainbow Köprüsü'ndeki patlamanın araştırıldığı belirtildi.

New York Valisi Kathy Hochul yaptığı açıklamada, patlamayı doğrulayarak, "Kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekipleriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum ve daha fazla bilgi edindiğimde New Yorkluları bilgilendireceğim" dedi. Patlamanın meydana geldiği köprü, Kanada’nın Ontario kenti ile ABD’nin New York kentini birbirine bağlıyor. Köprü ayrıca dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nin bulunduğu bölgede yer alıyor.

TERÖR ŞÜPHESİ VAR MI?

CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, olaya ilişkin detayları, CNN Türk canlı yayınında aktardı. Paksoy'un açıklamaları şu şekilde:

Amerika Kanada sınırı arasında, ünlü Niagara Şelaleleri'nin hemen biraz ötesinde bir köprü vardı. Gökkuşağı Köprüsü. Onun bir tarafı Kanada, bir tarafı Amerika ve iki tarafta da arabaların geçtiğini kontrol edildiği gişeler vardır. Anlatılanlara göre şu ana kadar öncelikle Amerika'da bayağı büyüdü bu olay. Bütün medya kanalları kesintisiz yayın yapıyor. Başkan Biden bilgilendirildi. New York Valisi bölgeye gidiyor. Kanada Başbakanı bilgilendirildi. Meclis'e geldi ve bir açıklama yaptı. Kanada Amerika arasındaki dört sınır geçişi kapatıldı. New York'a bütün girişler FBI ve terörle mücadele ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada "Niagara Şelalesi yakınlarındaki yaşanan olayı yakından izliyoruz açıklaması" geldi. Başkan Biden Şükran gününü kutlamak için tatile gitmişti. 'O da bilgilendiriliyor' deniyor. New York Valisi şöyle söylüyor; "Talimat doğrultusunda New York polisi New York'a tüm giriş noktalarını izlemek için FBI'la ortak terörle mücadele görev gücüyle aktif olarak çalışıyor. Kolluk kuvvetleri ve acil durum müdahale ekipleriyle görüşmek için Buffalo'ya seyahat ediyorum." Buffalo da Niagara Şelalesi'nin bulunduğu yerlerin Amerika tarafı...

Olayın şöyle geliştiği söyleniyor. -Yine Amerikan medyasına dayandırıyoruz.- Kanada tarafından bir araç ilk kontrolde, pasaportunu ve kimliğini gösteriyor. Daha sonra verilen bilgiye göre şöyle bir şey oluyor; İkinci bir kontrol için ayrılıyor. Bazı arabalar eğer şüpheliyse ayrılıyor. Bunlara da 'ayrılın' deniyor. O anda Amerikan medyasına göre yine bu araç aniden hızlanıyor. Hatta bazı bilgilere göre saatte 100 mil yani 160 kilometre hıza çıkıyor. Ve Amerikan tarafındaki gişelere hızlı bir şekilde çarpınca büyük bir patlama yaşanıyor. Arabanın içindeki iki kişi ölüyor. Bir tane de sınır görevlisi yaralanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Fox News'ın aldığı bir bilgiye göre bu bir terör saldırısı teşebbüsüydü. Yine söylüyorum Fox News'te var bu bilgi. Henüz CNN, MSNBC, CBS, ABC bunlar geçmedi... Ancak bunun terör saldırısı olduğunu söylüyor.

Senatör bununla ilgili bir açıklama yaptı Twitter'da. "En çok korktuğumuz şey başımıza geldi" dedi. Aslında bu konu biraz ısıtılıyordu da hafta başından bu yana. Pazartesi günü Beyaz Saray basın toplantısında John Kirby'ye sorulmuştu. "Şükran Günü öncesinde bir terör tehdidi var mı?" diye. "Şu an bir terör tehdidi yok" demişti.

Bir önemli kısmı da şu; yarın Şükran Günü ve bu süreçte 55 milyon Amerikalının ülke içinde seyahat etmesi bekleniyor. Ve şu an genel olarak ülke çapında güvenlik için terör tehdidinin alarmının üst seviyeye çıkarıldığı ve FBA'nın konuya el attığı ve soruşturma yürüttüğü de söyleniliyor. Ayrıca aracın içinde ağır bombalar olduğu da söyleniyor.

