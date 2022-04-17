ABD bu gizemi çözmeye çalışıyor... 1 lise 100 beyin kanseri vakası!

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ABD, New Jersey eyaletinde yer alan Woodbridge Lisesi'ni konuşuyor.

Zira tek ortak noktaları aynı lisede eğitim almak olan yüz kişide son derece nadir görülen bir beyin kanseri tespit edildi.

Olay Al Lupiano isimli vatandaşın çabaları ile ortaya çıktı. Kansere yakalanan 50 yaşındaki adam kardeşini de aynı kansere kurban verdiği için konuyu araştırmaya karar verdi.

Eşi de Glioblastoma adı verilen nadir bir beyin kanserine yakalanan adam konuyu sosyal medyaya taşıdı.

ONLARCA CEVAP GELDİ: BEN DE KANSERE YAKALANDIM

Kendisi, kardeşi ve eşinin tek ortak noktasının aynı liseye gitmeleri olduğunu belirleyen adam bu ihtimali araştırmak için bir Facebook grubu kurdu ve aynı okula giden diğer insanlarda da benzer vaka olup olmadığını sordu.

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Aldığı cevaplar Lupiano'nun şüphelerini doğrular cinstendi. Kısa sürede onlarca kişiden cevap alan Lupiano geçen hafta itibari ile bu liseye gidip beyin kaserine yakalanan kişi sayısının 100'e ulaştığını açıkladı.

VİDEO VİRAL OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu olayı TikTok'ta paylaşan ABD'li adam konunun bir anda ülke gündemine girmesini sağladı. Video kısa süre içinde milyonlarca defa izlendi ve yetkililer gizemi çözmek için soruşturma başlatma kararı aldı.

Yapılan ilk incelemelerde okulun 20 kilometre uzağında artık kapalı olan uranyum işleme tesisi Middlesex olağan şüpheli olarak belirlendi.

İLK ATOM BOMBASI İÇİN ÇALIŞTI

Zira ülke basınında yer alan haberlere göre, atom bombası için uranyum cevherini eritmek, kurutmak ve depolamak için kullanılan söz konusu tesisteki toprağın okul bahçesinde kullanıldığı veya bir şekilde toprağa bulaştığı düşünülüyor.

Söz konusu tesisin 1940'lı yıllarda dünyanın ilk atom bombasını üretmek için faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Woodbridge Belediye Başkanı John McCormack, bu bağlantının araştırılması için resmi sürecin başladığını duyurdu.

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Yetkililer okulun eski mezunlarına ulaşarak kesin vaka sayısını belirlemeye çalışırken sayının daha da artabileceği belirtiliyor.