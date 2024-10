ABD alarmda! Milton'ın şiddeti 5'inci kategoriye yükseldi, milyonlarca kişi için tahliye emri! Belediye başkanı: Kaçın yoksa öleceksiniz...

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetler nedeni ile 227 kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Florida eyaleti şimdi de Milton Kasırgası için alarma geçmiş durumda.

5. KATEGORİYE YÜKSELDİ, TAHLİYE ÇAĞRISI GELDİ

Florida Acil Durum Yönetimi'nin yönetici direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, eyalet sakinlerine 5'inci kategoriye yükseldiği bildirilen kasırgayla ilgili uyarıda bulunarak, "Lütfen, Tampa Körfezi bölgesindeyseniz tahliye olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Guthrie, bölgenin vakitli terk edilmesi durumunda, yükselen dalgalar nedeniyle yaşanması muhtemel ölümlerin "yüzde 100 önlenebileceğini" belirtti.

Yetkililer, söz konusu tahliye emrinin, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını belirtirken eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısında bulundu.

Ulusal Kasırga Merkezi de son paylaşımlarında, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaştı.



Telefonlara gelen tahliye uyarısı/AFP

BELEDİYE BAŞKANI: KAÇIN YOKSA ÖLECEKSİNİZ

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre tahliye uyarısı 6 milyon kişiyi etkiliyor.

Tampa Körfezi Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınanın şu anki seyrinde devam etmesi halinde bunun 100 yıldır Tampa bölgesini etkileyen en kötü fırtına olacağını vurguladı.





Tampa Mayor Jane Castor: “I can say this without any dramatization whatsoever: If you choose to stay in one of those evacuation areas, you are going to die.” pic.twitter.com/CP0VmK3TUC