ABD alarmda! Milton'ın şiddeti 5'inci kategoriye yükseldi, milyonlarca kişi için tahliye emri! Belediye başkanı: Kaçın yoksa öleceksiniz...

Haberin Devamı

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetler nedeni ile 227 kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Florida eyaleti şimdi de Milton Kasırgası için alarma geçmiş durumda.

5. KATEGORİYE YÜKSELDİ, TAHLİYE ÇAĞRISI GELDİ

Florida Acil Durum Yönetimi'nin yönetici direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, eyalet sakinlerine 5'inci kategoriye yükseldiği bildirilen kasırgayla ilgili uyarıda bulunarak, "Lütfen, Tampa Körfezi bölgesindeyseniz tahliye olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

Guthrie, bölgenin vakitli terk edilmesi durumunda, yükselen dalgalar nedeniyle yaşanması muhtemel ölümlerin "yüzde 100 önlenebileceğini" belirtti.

Yetkililer, söz konusu tahliye emrinin, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını belirtirken eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısında bulundu.

Ulusal Kasırga Merkezi de son paylaşımlarında, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaştı.



Telefonlara gelen tahliye uyarısı/AFP

BELEDİYE BAŞKANI: KAÇIN YOKSA ÖLECEKSİNİZ

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre tahliye uyarısı 6 milyon kişiyi etkiliyor.

Tampa Körfezi Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınanın şu anki seyrinde devam etmesi halinde bunun 100 yıldır Tampa bölgesini etkileyen en kötü fırtına olacağını vurguladı.





Tampa Mayor Jane Castor: “I can say this without any dramatization whatsoever: If you choose to stay in one of those evacuation areas, you are going to die.” pic.twitter.com/CP0VmK3TUC — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 8, 2024

Tampa Belediye Başkanı Jane Castor ise şehrin yaklaşık 400.000 sakinine korkutan bir uyarıda bulundu ve "Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Helene bir uyarıydı, bu tam anlamıyla felaket. Hiçbir şekilde dramatize etmeden şunu söyleyebilirim, eğer bu tahliye alanlarından birinde kalmayı seçerseniz, öleceksiniz." dedi.

Haberin Devamı

YIKIM GÜCÜ YÜKSEK! HELENE'DEN KÖTÜ OLMASI BEKLENİYOR

Kasırga Merkezi, Milton'un çarşamba akşamı, "yaşamı tehdit eden" büyük bir kasırga olarak karaya ulaşacağı ve taşkın riski taşıyan, Tampa Körfezi de dahil bazı bölgelerde 3 metrenin üzerinde, yıkım gücü yüksek dalgalara sebep olabileceği öngörüsünde bulundu.

Merkezden yapılan paylaşımda, "Milton, Batı-Orta Florida için kayıtlara geçen en yıkıcı kasırgalardan biri olma potansiyeline sahip." ifadelerine yer verildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde de Milton Kasırgası'nın Helene'den bile daha kötü olmasının beklendiği yazıldı.



Haberin Devamı

Ayrıca hızı akşam saatlerinde saatte 180 mile (yaklaşık 290 kilometre) çıkan kasırganın geçiş güzergahında bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarının uçuşa kapatılacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın etkileri hala devam eden Florida eyaleti için önceki saatlerde acil durum ilanını onaylamıştı.

Peş peşe gelen uyarılar Florida sakinleri arasında paniğe neden olurken uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde market raflarının boşaldığı görüldü.



Tahliye kararı nedeni ile ana yollardaki trafiğin yoğun olduğu görüldü, uzun araç kuyrukları sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.



Haberin Devamı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 227 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

ABD'nin Florida eyaleti, 227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nın ardından eyaleti vurması beklenen Milton Kasırgası için önlem almaya başlamıştı.