Abbas’tan Washington’a çağrı: İsrail’i durdurun

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‘YALNIZCA ABD ÇÖZER’

İsrail’in Refah’a saldırısının “birkaç gün içinde gerçekleşmesini beklediğini” belirten Abbas, kente yönelik küçük bir saldırının bile Filistinlilerin büyük bölümünü bölgeden kaçmaya zorlayabileceğini kaydetti. Bunun “Filistin tarihindeki en büyük felaket” olacağını söyleyen Abbas, “ABD’ye İsrail’den Refah saldırısını gerçekleştirmemesini istemesi çağrısında bulunuyoruz. İsrail’in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke ABD’dir” sözleriyle Washington’a çağrıda bulundu. Abbas İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını tamamladıktan sonra Filistinlileri Batı Şeria’dan Ürdün’e göç ettirmeye çalışmasından endişe duyduğunu söyledi.

GÜNDEM FİLİSTİN

Forum süresince çok sayıda görüşmenin yapılması bekleniyor. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili temasların yanı sıra Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki normalleşme adımlarının da görüşme trafiğinde masaya yatırılması bekleniyor. Dün Riyad’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın yarın İsrail’e gitmeden önce bu bağlamda temaslarda bulunacağı kaydediliyor.