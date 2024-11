90'lı yıllarda Hollywood'ta rüzgarlar estirmişti, eski yıldızın son hali herkesi şaşırttı! Putin'in propaganda filminde ortaya çıktı...

Haberin Devamı

1990'larda çevirdiği aksiyon filmleriyle tanınan, Uzak Doğu sporları ustası ABD'li aktör Steven Seagal, yeni yayınlanan bir Rus propaganda filminde ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e verdiği açık destek nedeni ile Hollywood'dan uzak kalan 72 yaşındaki aktörün "Adalet Adına" isimli filmdeki görüntüleri bugün Batı medyasında dikkat çekti.



Seagal filmde savaşın parçaladığı Ukrayna'yı ziyaret ediyor ve bu savaşı aslında Ukraynalıların istediğini anlatıyor ancak Batı medyasında anlattıklarından daha çok eski yıldızın değişimi konuşuldu.



Steven Seagal Adalet Adına filminde/VGTRK/ Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu

2016 yılında Rus vatandaşlığına kabul edilen ve o zamandan beri sosyal medyada pek görünmeyen aktör, kamuoyu önüne çıktığı nadir zamanlarda uzun gömlekler ve paltolar tercih ediyordu, "Adalet Adına" filminde ise üzerinde sıradan bir gömlek ve pantolon vardı. İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre ünlü aktör en az 20 kilo almıştı ve artık tanınamayacak bir haldeydi.

"BU HALİNİ ONU ÇILGINA ÇEVİRMİŞTİR"

Seagal'ın eski çalışanlarından biri, eski yıldızın kiloları konusunda çok takıntılı olduğunu, film çekimleri sırasında kamera açılarını ve çekimleri tekrar tekrar kontrol ettiğini belirterek filmdeki halinin onu 'çılgına çevirmiş olabileceğini' öne sürdü.



80'li ve 90'lı yıllarda 'Above the Law', 'Under Siege' ve 'On Deadly Ground' gibi aksiyon filmlerinde başrol oynayan aktör, Amerika'da büyümüştü ancak büyükanne ve büyükbabası Rus göçmeniydi. Anneannesi Rusya'nın uzakdoğusundaki Vladivostok'tan olan Seagal, hayran olduğu Rusya'yı sık sık ziyaret ediyordu.

Ünlü aktör, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesini "çok makul bir hareket" olarak değerlendirdiğinde günlerce eleştirilmişti. Aynı zamanda gitarist de olan Seagal, eleştirilere kulak asmayıp aynı yıl Kırım'da bir de konser vermişti.



Seagal,'kardeşim' ve 'dünyanın en büyük liderlerinden biri' dediği Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile yakın arkadaş. Putin 2016 yılında en sıkı destekçilerinden biri haline gelen eski yıldıza Rus vatandaşlığı verdi ve uluslararası kültür ve insani işbirliğinin gelişimine yaptığı önemli katkılar nedeniyle 'Dostluk Nişanı' ile ödüllendirdi.



Seagal, daha önce Rus propaganda filmlerinde rol almış, hatta 2020'deki bir klipte Ukraynalılardan "Naziler" olarak bahsetmişti.

Ukrayna'da da 2017 yılında Seagal'ı 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak değerlendirilmiş ve ülkeye girişini yasaklanmıştı.