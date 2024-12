Haberin Devamı

51. Bölge, ABD’nin Nevada Çölü’nde, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan gizli bir askeri tesis olarak biliniyor. Resmi olarak ‘Area 51’ olarak adlandırılan bu bölge, Soğuk Savaş döneminden bu yana gizli hava araçları ve deneysel uçakların test merkezi oldu.

51. Bölge aynı zamanda UFO gözlemleri ve komplo teorileriyle de anılıyor; birçok kişi, burada dünya dışı teknolojilerin geliştirildiğini iddia ediyor. Şimdi ise 51. Bölge’nin sırlarının, 2025 yılı itibarıyla gün yüzüne çıkabileceği iddiaları gündemde.

‘ORADA OLUP BİTEN ÇOK ŞEY VAR, BUNLARI SANA 2025 YILINA KADAR ANLATAMAM’



Havacılık gazetecisi Jim Goodall, 1990’ların ortasında verdiği bir röportajda, 51. Bölge’de saklanan sırların Yıldız Savaşları’nın yapımcısı George Lucas’ı kıskandıracak derecede ileri teknolojiler olduğunu iddia etti.

Goodall, yeniden gündeme gelen röportajında 51. Bölge’de 30 yıllık yaşamının 12 yılını geçiren bir güvenlik uzmanıyla yaptığı konuşmaya dikkat çekiliyor. Özellikle uzmanın “Orada olup biten çok şey var, bunları sana 2025 yılına kadar anlatamam” sözleri yeniden konuşulmaya başlandı. Bu tarih, Bill Clinton’ın hükümet sırlarının otomatik olarak gizliliğinin kaldırılması için belirlediği 25 yıllık süreyi işaret ediyor.

Uzman, Goodall’a “Bölgenin içinde kelimenin tam anlamıyla bu dünyadan olmayan şeyler var” dedi. Goodall, isimsiz kaynağına “UFO'lara inanıyor musunuz?” diye sorduğunda, kaynak ona “Bana çok emin bir şekilde baktı ve kesinlikle bunlar var” yanıtını verdi. Goodall, “Bunu biraz daha açabilir misin?” diye sorduğunda ise aldığı cevap “Bu şimdi mümkün değil” oldu.



OLAĞANÜSTÜ HIZLARDA HAREKET EDEBİLEN ‘EXCALİBUR’ ADLI BİR UÇAK BULUNUYOR

Goodall, 51. Bölge’deki test sahalarında, sesiz uçabilen ve olağanüstü hızlarda hareket edebilen ‘Excalibur’ adlı bir uçağın bulunduğuna da dikkat çekmişti.



Ayrıca, görgü tanıkları, 51. Bölge üzerinde üçgen şeklinde uçan, hiç ses çıkarmayan araçlar gördüklerini de rapor etti.



Bu araçların, konvansiyonel teknolojinin çok ötesinde olduğu iddia ediliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından takip edilen bir başka uçağın ise saatte 10 bin milin üzerinde hızla uçtuğu belirtiliyor. Goodall’ın açıklamaları, Lockheed Martin'in gizli mühendislik bölümü Skunk Works’ün eski müdürü Ben Rich’in sözleriyle de örtüşüyor.



Rich, ölümünden önce Goodall’a, 51. Bölge’de dünyanın en iyi mühendislerinin gelecekteki teknolojiler üzerinde çalıştığını ve bu sırların önümüzdeki 30-40 yıl boyunca kamuoyuna açıklanmayacağını söylemişti.







51. BÖLGE’NİN SIRLARININ AÇIĞA ÇIKMASI NELERİ DEĞİŞTİREBİLİR?

51. Bölge’nin sırlarının açığa çıkması, yalnızca bilimsel bir merak meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir olgu haline de dönüşebilir. İnsanlar, uzun zamandır gizli tutulan bilgilerin açığa çıkmasıyla birlikte, dünya dışı yaşamın varlığına dair daha fazla bilgi edinme fırsatı bulacaklar.



Bu durum, toplumun algısını değiştirebilir ve UFO'lara dair daha önceki düşünceleri sorgulatabilir.

Ayrıca, bu açıklamalar, hükümetin şeffaflığına dair bir adım olarak görülebilir. Uzun yıllar süren gizlilik, halkın güveninde derin yaralar açmış durumda.



2025'te yapılması beklenen açıklamalar, hükümetin bu konulardaki tutumunu değiştirebilir ve kamuoyuyla daha açık bir iletişim kurulmasına olanak tanıyabilir.



Sonuç olarak, 51. Bölge’deki tuhaf görüntü ve seslerin arkasındaki gerçeklerin, dünyevi teknolojilerden başka bir şey olmadığını düşünmek için hiçbir neden yok. Ancak, bu gizemli tesisin sırlarının ne zaman ve nasıl açığa çıkacağı, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.







Peki bugüne kadar 51. Bölge’de kamuoyuna yansıdığı kadarıyla neler yapıldı?



F-117 GİBİ TUHAF ŞEKİLLİ UÇAKLARIN BURADA TEST EDİLDİĞİ BİLİNİYOR

51. Bölge Las Vegas’a yaklaşık 100 mil uzaklıkta, güney Nevada’nın ücra bir bölgesinde yer alıyor. Bu bölge, federal olarak korunan Nevada Ulusal Güvenlik Bölgesi'nde bulunuyor. 51. Bölge’deki havaalanına Homey Havaalanı denirken, genel tesis sıkça Groom Gölü olarak anılıyor.



Bu alan, Soğuk Savaş dönemi boyunca gizli askeri testlerin merkezi haline geldi ve ABD’nin U-2 casus uçağı gibi birçok deneysel projenin test sahası oldu.

U-2, yüksek irtifalarda uçabilme kapasitesi sayesinde düşman topraklarının üzerinde yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilme yeteneğine sahipti. Bu özellik, onu Soğuk Savaş sırasında son derece stratejik bir araç haline getirdi.



51. Bölge, 1955'te U-2’yi test etmek için seçildi. Daha sonra, A-12 gibi diğer gizli uçakların da burada test edildiği ortaya çıktı. A-12, 1962’de ilk uçuşunu yaparken, tasarımı ve görünümü nedeniyle bazı UFO gözlemlerine neden oldu. Ayrıca, F-117 gibi diğer önemli ve tuhaf şekilli uçakların da burada test edildiği biliniyor.







SIRLAR VE SPEKÜLASYONLAR



51. Bölge ile ilgili spekülasyonlar, 1950’lerde ve 1960’larda tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili raporlarla arttı. Bu dönemde, ‘Clark Sky’da ‘Daha Fazla Uçan Nesne Görüldü’ gibi başlıklar, bölgenin gizemini daha da derinleştirdi. Gizli operasyonların varlığı, halk arasında UFO’lara dair birçok teorinin doğmasına neden oldu. Ayrıca, bu dönemdeki siyasi gerginlik, uzaylılarla ilgili filmlerin artışıyla birleşince, halkın merakını daha da körükledi.

51. Bölge, hükümetin varlığını kabul etmesinden 10 yıl sonra bile, sivil ve düzenli askeri hava trafiğine kapalı kalmaya devam etti. 68 yıllık gizlilik, spekülasyonları ve komplo teorilerini artırdı. Bu komplo teorileri arasında; düşen uzaylı gemileri, üzerinde deneyler yapılan uzaylı varlıklar ve hatta 51. Bölge’de çalışan uzaylılar bulunuyor şeklinde oldu.



Ancak, tanıkların gördükleri şeylerin daha basit açıklamaları da mevcut. Özellikle 1950’lerde ve 1960’larda U-2 ve A-12 uçuşlarının artması, yerel UFO gözlemlerinin de artmasına neden oldu. Balonlar ve deneysel uçakların kazaları, halk arasında UFO kazaları olarak algılandı. Örneğin, bazı UFO gözlem raporları, sınıflandırılmış deneysel uçakların uçuş tarihleriyle örtüşüyor.



Daily Mail'in 'Area 51 secrets to be revealed 'in 2025' by classified projects specialist' ile The Conversation'ın 'What is most likely going on in Area 51? A national security historian explains why you won’t find aliens there' haberlerinden derlenmiştir.

Fotoğraflar: Alamy, iStock