5 Kasım’da rövanş... Biden da Trump da adaylığı garantiledi

Haberin Devamı

Salı günü bir dizi eyalette daha gerçekleştirilen ön seçimlerle birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, sırasıyla Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’den 5 Kasım seçimlerinde başkan adayı olmayı resmen garantiledi.

BIDEN: HAZIR MIYIZ

Georgia, Mississippi ve Washington eyaletlerindeki ön seçimleri kazanan Biden ve Trump, partilerinin bu yaz gerçekleştireceği kurultaylarda adaylığı elde etmek için gerekli delege sayısını daha Mart ayında yakalamış oldu. Biden, partisinin adaylığını kazanmasını bir video ile kutladı. Biden, “Sizin sesinizle, gücünüzle, oyunuzla; Kasım ayı geldiğinde, rekor sayıda oy vereceğiz ve bunu yapabiliriz, yapacak güce sahibiz. Hazır mısın? Demokrasiyi savunmaya hazır mısın? Özgürlüğümüzü korumaya hazır mısınız? Bu seçimi kazanmaya hazır mısın?” dedi.

Haberin Devamı

TRUMP: ONU YENECEĞİZ

Aynı saatlerde Trump da bir zafer videosu yükledi. “Bu büyük bir zafer günüydü ama şimdi işimize geri dönmeliyiz çünkü ülke tarihindeki en kötü başkana sahibiz. Adı Joe Biden, bazen sahtekâr Joe Biden olarak anılıyor ve onun mağlup edilmesi gerekiyor” dedi eski başkan. Trump’ın ön seçimlerde tek rakibi olarak kalan eski BM Büyükelçisi Nikki Haley, geçen hafta Süper Salı gününde 15 eyaletin 14’ünde mağlubiyet yaşadıktan sonra seçim kampanyasını durdurduğunu duyurmuş ve Trump’ın başkan adaylığını neredeyse kesinleştirmişti.

ANKETLERDEKİ SON DURUM

CBS News’ün YouGov’a yaptırdığı en son çıkan ankete göre Trump’ın Biden’a karşı yüzde 51’e 48 üstünlüğü bulunuyor. USA TODAY/Suffolk Üniversitesi anketine göre de Trump, yüzde 40’a yüzde 38’lik üstünlük ile Başkan Biden’dan önde. Anketlere göre Amerikan halkının çoğunluğu Biden ile Trump arasında bir rövanş seçimi görmek istemiyordu. Ocak ayının sonunda Ipsos tarafından yapılan ankete göre halkın yüzde 67’si “başkanlık seçimlerinde aynı adayları görmekten bıktık ve yeni birini istiyoruz” cevabını vermişti.

İKİSİNİN DE ADAYLIĞI ELEŞTİRİLİYOR

Başkan Biden (81), seçmen karşısında yaşı ve mental kapasitesi konuları hakkında cevap bulma konusunda zorlanırken; eski başkan Trump (76) ise hakkında devam eden dört dava ve 90’dan fazla resmi suçlama ile 700 yıldan fazla hapis cezası ile yargılanıyor. Trump’ın ayrıca iki ayrı davada 500 milyon dolardan fazla çarptırıldığı para cezası da hâlâ ödenmiş değil ve temyize gidecek.