3 kadını aynı anda idare ediyordu, sevgilileri gizlice tanışıp arkadaş oldu!

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36 yaşındaki kreş müdürü Kirsty Harding, internet üzerinden tanıştığı ve sevgili olduğu 35 yaşındaki Paul Sandow'un 'ruh eşi' olduğunu düşünüyordu ancak ilişkilerinin ikinci yılında gelen bir telefon ne kadar yanıldığını ortaya çıkardı.

Telefonda kendini Chloe olarak tanıtan genç kadın, Kirsty'e Paul ile birlikte olup olmadığını sordu. Kirsty sarsılmış bir şekilde 'evet' cevabını verince, karşıdaki ses 'ben de öyleyim' dedi.

"TELEFONU BİR KADIN AÇTIĞINDA KALBİM DURACAK GİBİ OLDU"

24 yaşındaki Chloe Allan, sevgilisinin başka biri ile görüştüğünden şüphelendikten sonra gizlice onun telefonunu karıştırmış ve erkek arkadaşının 'Kevin' olarak kaydettiği bir numara ile sıkça iletişim kurduğunu fark etmişti.

Sevgilisinden habersiz numarayı arayan Chloe, İngiliz Sun gazetesine yaptığı açıklamada, 'telefonu bir kadın açtığında kalbim duracak gibi oldu. O an onun nasıl bir adam olduğunu anladım' dedi.



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TERK ETMEK İÇİN ORTAK PLAN HAZIRLADILAR, BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Aldatıldıklarını fark eden iki kadın, birbirlerine gizli mesajlar gönderip Paul'u nasıl terk edeceklerine dair plan hazırlamaya başladılar.

Birlikte yaşadıkları evin kapı kilidini değiştiren ve annesinde kalmaya giden Kirsty, Paul'u aradı, her şeyi öğrendiğini söyledi ve onu terk etti.

Terk edilmeyi hazmedemeyen adam, Kirsty'yi mesaj bombardımanına tuttu ve bıçakla tehdit etti.

ÜÇÜNCÜ KADIN DESTEK VERMEK İÇİN ORTAYA ÇIKTI

Konunun karakola taşınması iki kadını da şoke eden bir başka gerçeği ortaya çıkardı. Paul'un hayatında başka bir kadın daha vardı.

İngiltere'nin Sunderland bölgesinde yaşayan bir çocuk annesi Kylie Hubbard, aldatıldığını tesadüfen gördüğü kefalet tutanağından öğrendi ve mahkeme sürecinde destek olmak için diğer kadınlarla iletişime geçti.

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"BU OLAYDAN ÇIKAN TEK İYİ ŞEY ARKADAŞLIĞIMIZ OLDU"

Dört yıl süren yasal gecikmelerin ardından suçunu kabul eden Sandow, Newcastle Kraliyet Mahkemesi tarafından ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı adam tarafından aldatılan Kirsty Harding, Chloe Allan, Kylie Hubbard, bu süreçte birbirlerine destek olmakla kalmayıp yakın arkadaşlar haline geldiler.

Kirsty Sun gazetesine "Bu olaydan çıkan tek iyi şey arkadaşlığımız oldu." derken, Kylie "Yaşadıklarımızı bizden başkası anlayamazdı" dedi.

3 kadının birlikte verdiği kutlama pozu bugün İngiliz medyasının en dikkat çeken haberlerinden biri oldu.