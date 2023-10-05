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2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

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#Nobel Edebiyat Ödülü#Jon Fosse#Norveç
2023 Nobel Edebiyat Ödülünün sahibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 14:07

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi "Dile getirilemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları" dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse oldu.

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İsveç kraliyet Bilim Akademisi, Norveçli yazar Jon Fosse’nin "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları için" Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.

Açıklamada “Onun Norveççe Nynorsk dilinde yazdığı ve çeşitli türlere yayılan muazzam eserleri, çok sayıda oyun, roman, şiir koleksiyonu, deneme, çocuk kitabı ve çeviriden oluşmaktadır. Bugün dünyada en çok sahnelenen oyun yazarlarından biri olmakla birlikte, düzyazılarıyla da giderek daha fazla tanınmaktadır” denildi.

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#Nobel Edebiyat Ödülü#Jon Fosse#Norveç

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