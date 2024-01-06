19 milyarder bu tarihte doğdu... İşte en başarılı doğum günü

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Kimi zaman zenginlik aileden gelen bir lütuf iken, çoğu zaman çok büyük çaba ve çalışmanın sonucu elde ediliyor. Ancak çabanın yanında bazı özellikler de zenginliğe giden kapıyı aralayabilir. Yeni araştırmalar, dünyanın en zengin 500 milyarderinden yüzde 4'ünün ortak bir yanı olduğunu ortaya çıkardı.

30 KASIM EN POPÜLER TARİH



Daily Mail'de yer alan habere göre, indirim sitesi Coupon Follow'daki finans uzmanları, Bloomberg'in En İyi 500 milyarder listesindeki verilere baktı. Milyarderlerin ortak noktalarını bulmak isteyen uzmanlar her kişinin sektörünü ve doğum tarihini araştırdılar.

Araştırma sonucunda 30 Kasım tarihinin açık ara en popüler tarih olduğu ortaya çıktı. Buna göre en zengin 500 milyarderin 19'u, yani yaklaşık yüzde 4'ü bu tarihte doğmuştu. Coupon Follow uzmanları ayrıca en fazla milyarderin de Ekim ayında doğduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre 45 milyarder Ekim ayı içerisinde dünyaya gelmişti.

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ABD'li medya kuruluşu Advance Publications'ın sahibi Donald Newhouse, 30 Kasım'da doğan milyarderler arasımda 15,8 milyar dolarlık net servetiyle en zengin kişi oldu. Newhouse, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 115'inci sırada yer alıyor. Singapur'da boya ve kaplama üreticisi Wuthelam Holdings'i kurdu Goh Cheng Liang, 11.1 milyar dolarlık servetiyle 30 Kasım'da doğan milyarderler sıralamasında ikinci durumda. Liang genel sıralamada da 183. sırada bulunuyor.

Üçüncü ve dördüncü sıralar ise Çin'deki güvenlik ekipmanı tedarikçisi Hikvision'un başkan yardımcısı Gong Hongjia'ya ve ABD'li film yapımcısı Diane Hendricks'e ait. Hongjia'nın 10,8 milyar dolar ve Hendricks'in ise 10,4 milyar dolar net serveti var.

1 OCAK İKİNCİ SIRADA



30 Kasım tarihinden sonraki en popüler tarih ise 1 Ocak. Coupon Follow, o gün 13 milyarderin doğduğunu dile getiriyor. Yılın diğer tarihlerinde ise bazı günler en fazla dört milyarder aynı gün doğmuş durumda.

ELON MUSK NE ZAMAN DOĞDU?

Dünya üzerinde ABD, 189 kişiyle dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan ülke. 53 milyarderin yaşadığı Çin ikinci sırada yer alıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde göre en zengin kişi Tesla, X.com ve SpaceX firmalarının sahibi Elon Musk. 219 milyar doları olan Musk, 28 Haziran tarihinde dünyaya geldi. İkinci sıradaki Amazon'un sahibi Jeff Bezos ise 12 Ocak'ta doğdu. Bezos'un serveti ise 170 milyar dolar. Üçüncü sırada bulunan 167 milyar dolar servete sahip Fransız iş insanı Bernard Arnault'un doğum tarihi ise 5 Mart.

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