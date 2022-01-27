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120. doğum gününde Nazım Hikmet’e Moskova’da anma

#Nazım Hikmet Ran#Rusya#Doğum Günü
120. doğum gününde Nazım Hikmet’e Moskova’da anma

Şair Nazım Hikmet Ran doğumunun 120’nci yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da anıldı. Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Nazım Hikmet Vakfı’nın işbirliğiyle yapılan etkinliğe Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, YEE Müdürü Ömer Özkan, Rusya Yazarlar ve Yayıncılar Birliği (ASPİ) Başkanı Sergey Şargunov dahil çok sayıda Türk ve Rus davetli katıldı.

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Büyükelçi Samsar, yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet’in geride sayısız eser bıraktığını belirterek, “Nazım, vefatından bunca yıl sonra dahi dostluk köprüsünün kurulmasına vesile olmakta, bu bağlamda, Türkiye ve Rusya’dan bizlerin burada buluşmasına vesile olmuştur” ifadesini kullandı. Şargunov ise Nazım Hikmet’in “efsane” olduğunu ve Rusya’da yaşadığı için Nazım ile gurur duyduklarını söyledi. Konserle devam eden anma etkinliğinde Nazım Hikmet’in şiirleri de okundu.

120. doğum gününde Nazım Hikmet’e Moskova’da anma

Nazım Hikmet 1951’de, Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarılmış, hayatının geri kalan dönemini Sofya, Varşova ve Moskova’da geçirmişti. 3 Haziran 1963’te 61 yaşında ölen Nazım Hikmet vefatından 46 yıl sonra yine Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınmıştı.

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#Nazım Hikmet Ran#Rusya#Doğum Günü

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