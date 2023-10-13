104’lük rekortmen hayatını kaybetti

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Ölüm haberini duyuran Chicago Paraşüt Birliği sözcüsü, Hoffner için “heyecanlı ve iyi bir yaşam sürdü” yorumunu yaptı. Rekortmen kadının ölüm nedeni açıklanmadı. 1 Ekim’de 4 bin metre yükseklikten atlayan Hoffner, ilk hava dalışını dört yıl önce 100 yaşındayken yapmıştı. Atlayış yapacağı yere yürüteciyle gelen Hoffner’in hava dalışı yedi dakika sürmüş, yere indikten sonra ise ilk sözleri “Nefis, harika, daha iyisi olamazdı” şeklinde olmuştu.

HAVA DALIŞI YAPAN EN YAŞLI KİŞİ

104 yaşındaki Dorothy Hoffner, hava dalışı yapan en yaşlı kişi unvanının sahibi olduktan 10 gün sonra hayatını kaybetti.