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Son dakika sağanak yağış uyarısı! Yarın (23 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika sağanak yağış uyarısı Yarın (23 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 22:33

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilirken İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'da yağış görülecek. Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da da toz taşınımı bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Mayıs hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika sağanak yağış uyarısı Yarın (23 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 19°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

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Son dakika sağanak yağış uyarısı Yarın (23 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

ADANA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam bölgenin batısının yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve batısında yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

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ANKARA 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 13°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Son dakika sağanak yağış uyarısı Yarın (23 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop hariç) bölgenin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Son dakika sağanak yağış uyarısı Yarın (23 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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