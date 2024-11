Son dakika hava durumu tahminleri il il (4 Kasım) | Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den peş peşe soğuk hava uyarısı: Kar yağışı geliyor!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sinop, Tokat, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Sinop, kıyı Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Ş.Urfa, Siirt, Batman ve Mardin'de yer yer kuvvetli yağmur. Doğu Karadeniz'in iç, Hakkari, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri Karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

Bugün Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında rüzgar kuvvetli. Sıcaklıklar kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacak. Önümüzdeki hafta Karadeniz dışında gene yağış yok. Bu sene "pastırma sıcakları" da olmayacak.

Bugün İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur var, 15 C. Önümüzdeki hafta yağmur yok sıcaklık 15 derece bandına oturdu.

Ankara bugün 15, yarın 12 C, İzmir 23 Antalya 28, Urfa da öğleden sonra kuvvetli yağmur 18 C. Edirne 17 C.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 20°C

Az bulutlu

MUĞLA 7°C, 21°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıyağışlı

MERSİN 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun doğu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Amasya ve Bayburt dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu

VAN 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Ş.Urfa, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı