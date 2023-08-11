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Samet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in hayatı ve biyografisi!

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#Samet Güneş Kimdir#Resmi Gazete Kararları#İŞKUR Genel Müdürü
Samet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli Yeni İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneşin hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 01:13

Yeni İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in hayatı atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Güneş, Dünya Bankası, IMF ve OECD ile birlikte yürütülen çalışmalarda ülkemizi katılımcı ve delege düzeylerinde temsil etti. Peki, Samet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Samet Güneş'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Samet Güneş'in hayatı ve biyografisi atama kararıyla dikkat çekti. 11 Ağustos Resmi Gazete kararına göre Samet Güneş ŞKUR Genel Müdürlüğü'ne getirildi. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlığı, 2013 yılında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde Ar-Ge Daire Başkanlığı görevlerini yürüten Güneş, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans derecesini aldı. İşte, Yeni İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in biyografisi.

SAMET GÜNEŞ KİMDİR?

1982 yılında Kırcaali'de doğan GÜNEŞ; ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans derecesini aldı.

2006 yılında Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı olarak başladığı çalışma hayatında, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlığı, 2013 yılında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde Ar-Ge Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2020 yılında Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan GÜNEŞ, Haziran 2023 tarihinden itibaren İŞKUR’da Genel Müdür V. olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

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Kamu görevi boyunca sosyal ve kültürel alanda birçok önemli projede aktif olarak hizmet veren GÜNEŞ; Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) Projesinde göstermiş olduğu başarıdan dolayı Devlet Bakanı Sn. Hayati YAZICI tarafından takdirname ile taltif edildi. Özellikle sosyal yardımlar ve politikalar, yoksullukla mücadele alanlarında ulusal ve uluslararası birçok çalışmayı koordine ederek Dünya Bankası, IMF ve OECD ile birlikte yürütülen çalışmalarda ülkemizi katılımcı ve delege düzeylerinde temsil etti. Ayrıca toplum yararına programlar, kısa çalışma ödeneği, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, dijital dönüşüm, kişisel verilerin korunması ve iş gücü piyasası alanlarında düzenlenen proje ve araştırmalarda rol alan GÜNEŞ’in çeşitli hakemli dergiler ve süreli yayınlarda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen GÜNEŞ, evli ve bir çocuk babasıdır.

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#Samet Güneş Kimdir#Resmi Gazete Kararları#İŞKUR Genel Müdürü

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