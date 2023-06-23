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Piknik ve mangal yasak mı? Ormanlara giriş ve mangal yakmak yasak mı serbest mi?

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#Ormanlara Giriş Yasak Mı#Ormana Giriş Olmayacak Mı#Ormana Giriş Yasağı
Piknik ve mangal yasak mı Ormanlara giriş ve mangal yakmak yasak mı serbest mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 10:03

Piknik yapmak, mangal yakmak ve ormanlara giriş yasak mı sorusu, İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 24 Haziran­-15 Ekim 2023 tarihinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması duyurusu ile birlikte gündemde yer aldı. Ormanlara giriş yasağı ile birlikte mangal hususunda herhangi bir yasaklama durumu olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul'da ormanda mangal yapmak yasak mı? İşte, o detaylar

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, hava sıcaklığındaki artış, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilerek, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran­-15 Ekim 2023 yasaklandığı bildirildi.

İstanbul Valiliği alınan kararı şöyle duyurdu;

İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Belirtilen nedenlerle;

6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

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PİKNİK VE MESİRE ALANLARI DIŞINDA ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ­bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

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 Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.

İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

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Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Bu karar İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Bu karar hükümleri 24.06.2023 ­ 15.10.2023 tarihleri arasında uygulanır.

Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür.

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#Ormanlara Giriş Yasak Mı#Ormana Giriş Olmayacak Mı#Ormana Giriş Yasağı

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