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Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2024 Ortaokul sınıf tekrarı kalktı mı? MEB yönetmeliği bilgisi

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#Ortaokulda Sınıfta Kalma Var Mı#Ortaokul Sınıf Tekrarı Var Mı#MEB Yönetmeliği
Ortaokulda sınıfta kalma var mı 2024 Ortaokul sınıf tekrarı kalktı mı MEB yönetmeliği bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 17:27

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesine çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci haziran ayı içerisinde karnesini eline alacak. Ortaokulda sınıfta kalma var mı? sorusu da bazı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınıfta kalma kararları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetmeliğine göre belirleniyor. Peki, 5,6,7 ve 8'nci sınıfta kalma var mı?

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Ortaokulda öğrenci değerlendirmesi, birinci ve ikinci dönem notlarının ortalaması ile dönem sonu sınav puanlarından oluşan dönem sonu ortalamaları dikkate alınarak yapılır. 5, 6, 7 ve 8. sınıftaki öğrenciler ve aileleri ise ortaokulda sınıf tekrarı olup olmadığını merak ediyor.

2023-2024 ORTAOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıfta kalma bulunmuyor. Ortaokulda yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU NEDİR?

ŞÖK aynı şubede ders okutan öğretmenlerden ve rehberlik öğretmenlerinden oluşmaktadır. ŞÖK  kısaltmasının açılımı Şube Öğretmenler Kurulu demektir. ŞÖKK ile geçti demek ise öğretmenlerin ortak kararı sonucu sınıfı geçmek demektir. Eğer bir öğrencinin karnesinde ŞÖKK yazarsa öğrencinin ortalaması yetmemiş fakat öğretmenlerin ortak kararı ile üst sınıfa geçmiş demektir.

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Ortaokulda sınıfta kalma var mı 2024 Ortaokul sınıf tekrarı kalktı mı MEB yönetmeliği bilgisi

Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2024 Ortaokul sınıf tekrarı kalktı mı? MEB yönetmeliği bilgisi

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